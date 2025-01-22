Hafızların yeni eğitim yuvası Fatih’te hizmete girdi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanıp, okul - Kur’an Kursu işbirliğine dayanan örgün eğitimle birlikte Hafızlık Projesi Protokolü, tüm Türkiye’de karşılık bulmaya ve yeni nesli geleceğe hazırlamaya devam ediyor.





Hedef, ortaokul öğrencilerini geleceğe hazırlamak





Protokol kapsamında İstanbul Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih İlçe Müftülüğü işbirliği neticesinde Ali Nar İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde Kur'an Kursu açılışı yapıldı. İlk etapta 3 öğretici ve 32 öğrencisiyle aktif hizmete başlayan kurs, ortaokul düzeyindeki 5. 6. 7. ve 8. sınıflara yönelik uygulanıyor. Fatih Mevlanakapı’da bulunan kurs bünyesinde, 1 hazırlık ve 2 hafızlık sınıfı yer alıyor.





Çifte bayram: Hem açılış hem icazet





Açılış programı, Fatih Belediyesi Mevlanakapı Çok Amaçlı Salonu’nda yapıldı. Açılış programı aynı zamanda proje kapsamında hafızlığını tamamlayan kursun ilk öğrencisi Abdullah Alabied için de mini bir icazet törenine dönüştü. Diğer öğrenciler için örneklik teşkil eden icazet, katılımcılara çifte sevinç yaşattı.





Geniş katılım





Açılış programına; Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Öğretim Görevlisi Kurra Hafız Dr. Aziz Çınar, Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat-Dini İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Kurra Hafız Fatih Akpınar, Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu’na vekaleten İlçe Vaizi İhsan Bektaş, Üsküdar İlçe Vaizi Kurra Hafız Mustafa Çınar, Ali Nar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Nezaket Er, veliler ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.





“Gençlerimizi, hem dünya hem ahiret için yetiştireceğiz”





Ali Nar İHO Kur'an Kursu Yöneticisi Kurra Hafız Murat Çınar, program öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, projeye ilişkin şu detayları paylaştı:





“Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Kur’an Kursumuz, öğrencilerimizi Rabbi’mizin kelamıyla buluşturacak ve onları ilim, hikmet ve güzel ahlakla donatacak. Derdimiz, gayretimiz bu. Bir toplumun geleceği, yetiştirdiği gençlerin kalbinde ve zihninde saklıdır. Bizler de onların yol göstericileri olarak Kur’an Kursumuzda gençlerimizi hem dünya hem ahiret hayatında muvaffak olacak şekilde yetiştirmenin gayreti içinde olacağız. Bu güzide eserin kazandırılmasında emeği geçen başta ilçe müftümüz ve ilçe milli eğitim müdürümüz olmak üzere katkılarını esirgemeyen hayırseverlerimize ve velilerimize, özellikle okul idaresine teşekkür ediyoruz. Rabb’im evlatlarımızın bahtını açık etsin inşallah.”

Ali Nar İHO Kur'an Kursu Yöneticisi Kurra Hafız Murat Çınar





Vaiz İhsan Bektaş da programın ardından müftülük olarak hem açılış yapabilmekten hem de icazet veriyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İhsan Bektaş, “Biz bu müesseselerin yaşaması için hafızlık yapan, Kur’an-ı ezberleyen ve bununla devam eden öğrencilerin yetişmesi için gayret ediyoruz, çabalıyoruz. Şu an bu yapılan merasim de bu müesseselerin ihyası için yapılan bir merasim. Rabb’im bu müessesenin yapılmasında emeği geçenlerden razı olsun. Gayret edip hafızlarımızı yetiştiren hocalarımızdan da Allah razı olsun. Hayırlı mübarek olsun.” dedi.



