Hainlere ceza yağdı: 25 Aralık kumpas davasında karar

Fetullahçı Terör örgütünün hükümeti düşürmek amacıyla hazırladığı 25 Aralık kumpas davasında karar çıktı. İstanbul Mali şubede görevli, İsmail Arpacı, Mehmet Sait Sevinç, Ercan Taş, Cihan Kasak, Ufuk Sağdıç, Hüseyin Tokgöz, Şakir Parpar, Raif Bektaş, Hayrettin Can'ın eylemlerinin Cebir Ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevlerini Yapmasını Kısmen Veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

ÖZEL GÖRÜŞMEYE SIZMIŞLAR

Mahkeme, sanıkların takip edilmesi ve dinlenmesi yasak olan dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 2012 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapmış olduğu görüşmenin kayıtlarını aldıkları ve Skoda Export Enerji Anonim Şirketi’nin Türkiye’ye yapacağı enerji yatırımı planlarına dair Çek Cumhuriyeti’nde yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafların elde edildiğin belirtti.

12 SANIĞA 18 YIL HAPİS

Mahkeme dönemin İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, yardımcısı Yasin Topçu, Kazım Aksoy, Mehmet Akif Üner, Arif İbiş, Narkotik Şube müdürü Mahir Çakallı’nın da aralarında bulunduğu 12 sanığın bilgileri “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal casusluk maksadıyla” elde ettiğine hükmetti. Böylece sanıklara 18'er yıl hapis cezası verdi.

9 SANIĞA MÜEBBET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın müşteki olduğu davada, İstanbul Mali Şube’de görevli Başkomiser İsmail Arpacı, Mehmet Sait Sevinç, Ercan Taş, Cihan Kasak, Ufuk Sağdıç, Hüseyin Tokgöz, Şakir Parpar, Raif Bektaş, Hayrettin Can'ın “Cebir Ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevlerini Yapmasını Kısmen Veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

17 Aralık davasında müebbet çıkmıştı

Kumpas davalarından biri olan 17 Aralık davasında karar 2018 tarihinde çıkmıştı. 14 Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen davada eski emniyet müdürleri Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç’ın aralarında bulunduğu 15 sanığın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.



