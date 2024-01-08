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Hakan Fidan'ın o bakışı gündem oldu: Herkes aynı yorumu yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi topladı. Hakan Fidan'ın Yılmaz Tunç'un telefonuna bakışı yorumları da beraberinde getirdi. Fidan'ın eski MİT Başkanı olmasına gönderme yapan onlarca kullanıcı, "Mesleki deformasyon" ifadelerini kullandı.

Seren Som
Seren Som
11:35 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:48 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la olan fotoğrafı gündem oldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la olan fotoğrafı gündem oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda düzenlenen programa katıldı. Erdoğan program kapsamında yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı adaylarının isimlerini açıkladı.

Kabine üyeleri de Erdoğan’ın açıklamalarını yerinden takip etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yan yana oturdu.

Fidan ile Tunç’un beraber çekilen bir fotoğraf karesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz Tunç telefonuyla ilgilenirken Hakan Fidan’ın telefona doğru bakışı dikkat çekti.

Sosyal medyada Fidan'ın, eski MİT Başkanı olmasına gönderme yapan onlarca kullanıcısı "Mesleki deformasyon" ifadelerini kullandı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Öyle ki Hakan Fidan daha önce de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un telefonuna bakarken görülmüş bu durum yine gündem olmuştu.






#Hakan Fidan
#Yılmaz Tunç
#Telefon
#MİT
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