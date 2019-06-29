Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Hakaretlerinin arkasındaymış
İSTANBUL

Hakaretlerinin arkasındaymış

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakaret içeren twitlerin arkasında durduğunu söyleyen Kaftancıoğlu’nun savunma için ek süre talebi reddedildi. Dava 18 Temmuz’a ertelendi. Kaftancıoğlu’na 4 yıldan 17 yıla kadar hapis isteniyor.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Canan Kaftancıoğlu’na destek için adliyeye gelen isimler arasındaydı.
CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Canan Kaftancıoğlu’na destek için adliyeye gelen isimler arasındaydı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılandığı dava dün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal, Engin Altay’ın yanı sıra İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da izleyiciler arasında yer aldı.

EK SÜRE TALEP ETTİ

Duruşmada, savunmasını hazırlayamadığı için ek süre talep eden Kaftancıoğlu, “İddianame bana geç tebliğ edildi. Duruşmanın zamanı da erkendi. 6 aydır seçim çalışması yürütüyorum. Bu yüzden savunma hazırlayamadım. Dava konusu ‘tweet’lerin üzerinden 6-7 yıl geçmiştir. Toplumsal sorumluluğumun bu derece yoğun olduğu bir süreçte şahsi meselemle ilgilenmem ayıp olurdu bence. Bu nedenle savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum” dedi.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti ise bu talebi “savunma için makul süre verildiği” gerekçesiyle reddederken, Mahkeme Başkanı Akın Gürlek Canan Kaftancıoğlu’nun savunma yapıp yapmayacağını yeniden sordu. Kaftancıoğlu seçim süreci nedeniyle savunma hazırlamak için avukatlarıyla görüşemediğini ifade ederek süre talebini yineledi. Kaftancıoğlu’nun avukatları da müvekkillerine ek süre verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “savunma ve adil yargılanma hakkının kısıtlandığını iddia ederek mahkeme heyetinin reddini” talep etti.

ERDOĞAN’IN AVUKATININ TALEBİ KABUL EDİLDİ

Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı da katılma talebinde bulunarak, Kaftancıoğlu hakkında 25 Ocak 2018’de suç duyurusunda bulunduklarını ve açılan soruşturma neticesinde sanığın 12 Aralık 2018’deki savcılık ifadesinde biri hariç tüm tweetlerini ikrar ettiğini iddia etti. 15 Temmuz’da gazi olan 6 kişi de davaya müdahil olmak istedi. 2 talep de kabul edildi.

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O AVUKAT YİNE TAŞKINLIK ÇIKARDI

Bu sırada duruşma salonunda bulunan avukat çoğu duruşmada yaptığı gibi taşkınlık çıkardı. Ömer Kavili, müşteki vekillerine, “Müşteki nerede zarar gördü?” diye seslendi. Mahkeme Başkanı, Kavili’yi söz almadan konuşmaması yönünde uyardı. Avukat Kavili, Mahkeme Başkanı Akın Gürlek’e hitaben, “Kanunu çiğniyorsun. Kanuna davet ediyorum. Silivri’de de aynısını yapıyorsun” diye bağırması üzerine Kavili duruşma salonundan çıkardı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti taleplere ilişkin ara karar vererek, Kaftancıoğlu’nun süre talebini kabul etti. Mahkeme savunmaların hazırlaması için sonraki duruşmaya kadar son kez süre verilmesine hükmetti. Tekrar süre verilmeyeceğini söyleyen heyet, duruşmayı 18 Temmuz’a erteledi.

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