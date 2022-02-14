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ANKARA

Hakkari'de 'Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 555 personelin katılımıyla 'Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Hakkaride Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı
Hakkari'de 'Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 555 personelin katılımıyla 'Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla, Hakkari'de 'Eren Kış-25 (Hakkari-Oğul) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 555 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

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