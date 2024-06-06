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Hakkında hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Osmaniye'de FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Saklandığı adreste yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin ardından Osmaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

22:40 - 6/06/2024 Perşembe
DHA
FETÖ hükümlüsü Osmaniye'de saklandığı adreste yakalandı.
FETÖ hükümlüsü Osmaniye'de saklandığı adreste yakalandı.

Osmaniye'de FETÖ üyesi suçlamasıyla hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E., yakalandı. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY faaliyetlerinin tespit ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.'nin saklandığı adres belirlendi.

Yapılan koordineli çalışmalar neticesinde şüpheli yakalanıp, adli işlemlerinin ardından Osmaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



#FETÖ
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#Operasyon
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