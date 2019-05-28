Hakurk'a 'pençe' Kandil'e uzanabilir

Türkiye, Kuzey Irak'taki stratejik terör hedeflerinin kara operasyonuyla etkisizleştirilmesi amacıyla Pençe adını verdiği operasyona başlattı.

Kara ve hava birliklerinin yanı sıra İHA ve SİHA'lar tarafından da desteklenen operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi aynı merkezden birlikte yönetti.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada, "Pençe harekatının ne anlama geldiğini ve olası sonuçlarını" değerlendirdi.

Türkiye sınırları içerisindeki terör unsurlarının etki ve varlıklarının yok denecek kadar az bir seviyeye gerilediğini anlatan Ağar, son dönemlerdeki terör eylemlerinin Kuzey Irak'tan gelen ve ellerinde sofistike silahlar olan terör unsurları tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kuzey Irak'taki PKK varlığının ortadan kaldırılmadığı sürece Türkiye'nin her zaman tehdit altında kalacağına dikkati çeken Ağar, şunları söyledi:

"Bu icra sadece Hakurk ile sınırlı kalmıyor. Burada yapacağınız harekat Irak'ın diğer taraflarına ve hatta Suriye'ye de etkisi olabilecek bir iş.

Yapılan operasyonu sadece terörist imhası ya da kovalaması olarak görmek yanlış olur. Burada bir 'alan hakimiyeti' de söz konusu.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 14 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yakın zaman önce Irak'a gittiğini hatırlatan Ağar, "Bu tarz geniş kapsamlı operasyonlar uyum önemli. Sonuçta Irak'ın kara ve hava sahasına giriyorsunuz. Bu kapsamda, operasyonun Irak merkezi hükümeti ile işbirliği içerisinde olması değerli.

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İran yaptırımlarının sonucuyla 'Pençe' bağlantılı

"Bölgede yeni bir değişim söz konusu" diyen Ağar, şunları söyledi:

"Bölge her an patlama ihtimali olan bir kazan gibi. Bu patlama olmadan önce Türkiye'nin tedbirler alması lazım. İran'a yaptırımların uygulandığı bir dönemdeyiz. Bu yaptırımlar kendisini ne kadar gösterecek? Eğer bu yaptırımlar askeri harekata da dönüşürse bunun bölgede çok ciddi sonuçları olur. Vekil örgütler üzerinden vekil alanlarda görebiliriz bunun yansımalarını. Silahlı karşıtlaşma olursa bunun meydana geleceğe yer Irak olur. Böylesine riskli bir ortamda Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde bir etki üretmesi ve orayı kontrol edebilmesi son derece önemli."

Alanda ve zamanda kalıcılık üretilmeli

Ağar, harekatının uzun soluklu olacağını düşündüğünü ifade ederek, "Temel olarak alanda ve zamanda kalıcılık üretilmesi gerekiyor. Bundan sonra nereye gider? Komandolar içeride ilerliyor ve hava desteği var. Savaş uçakları da daha ileriyi gözlemliyor ve vuruyor. Savaş uçaklarının vurduğu yerleri, kara unsurlarının gidebileceği yer olarak değerlendirmek de mümkün olabilir. Kandil'e uzaması ihtimali gayet tabi var ancak bunun için Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı beklemek lazım. Çünkü harekatının nerede biteceğine dair, nihai hedefe dair henüz bir bilgi paylaşılmadı" şeklinde konuştu.

DHA Operasyona destek veren hava unsurları, komandoların alana indirdi.

Irak'ın kuzeyi çok önemli bir psikolojik hedef

Türkiye'nin içinde 700, Suriye'de 13 bin ve Irak'ın kuzeyinde 3 bin terörist olduğunu anlatan Ağar, sayıca daha az olmasına rağmen Kuzey Irak'taki operasyonun neden son derece önemli olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Çünkü lojistik üst, sayı az olsa da Irak'ın kuzeyi. Aynı zamanda burası en önemli psikolojik hedef burası. Kandil burada ve PKK varlığını imgesel anlamda Kandil'e dayandırıyor.

Pençe operasyonu, sonuçları itibariyle bölgede terörün varlığını ve iddiasını ciddi anlamda hırpalayacak sonuçları olacak bu operasyon. 3 bin PKK'lının etkisizleştirilmesi ya da yer değiştirilmesinin sağlanması ya da operasyonun Kandil'e uzanması durumunda bambaşka şeyler de konuşabiliriz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Irak Kuzeyi Hakurk’ta başlatılan operasyonu, gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

Suriye denklemine Irak üzerinden giriş yapıyoruz

Komandoların Kandil'e ilerlemesinin Irak ve İran ile ilişkinin de daha da gelişmesi anlamına geldiğine değinen Ağar, "Türkiye, Suriye'de bir şekilde denkleme dahil olmak istiyorsunuz ama birileri engelliyor. Suriye'de bugün itibariyle hareket kabiliyetimiz ve irademiz olmasına rağmen bazı küresel güçler, tehditler nedeniyle yapamıyoruz. Denkleme bir şekilde dahil olabilmek için kullanabileceğiniz alanlar var ve Irak'ın kuzeyi de bu alanlardan biri." dedi.

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