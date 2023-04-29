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Gündem

Halasını konuşturdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun CHP’ye oy vermeye ikna edemediğini söylediği halası Nilüfer Özlen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verecek. Özlen’in komşuları ve yakın çevresine, “Ahmet artık CHP’yle birlikte. Ben CHP’ye oy vermem, Erdoğan’a oy vereceğim” dediği öğrenildi.

04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan halasının videosunu paylaştı.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan halasının videosunu paylaştı.

Halasının bile “Bizim Ahmet’e nasıl oy vereceğiz” dediğini ağzından kaçıran Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, durumu toparlamak için halası Nilüfer Özlen’e video çekip konuşturdu. Davutoğlu, bir canlı yayında Anadolu'daki vatandaşların CHP'ye yönelik mesafeli duruşunun sürdüğünü ve halasının kendisine oy vermeyeceğini söyledi. Bu sözler gündem olunca paniğe kapılan Davutoğlu, sosyal medyadan halasının videosunu paylaştı. Videoda Özlen, “Ben bugüne kadar Ahmet'imin yanındaydım. Ahmet'im neredeyse ben oradayım” dedi. Davutoğlu paylaşımına tehdit de ekleyerek “Bunun hesabını mutlaka soracağım” ifadelerini kullandı.



#Seçim
#Gelecek Partisi
#Ahmet Davutoğlu
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