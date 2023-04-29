Halasını konuşturdu

Halasının bile “Bizim Ahmet’e nasıl oy vereceğiz” dediğini ağzından kaçıran Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, durumu toparlamak için halası Nilüfer Özlen’e video çekip konuşturdu. Davutoğlu, bir canlı yayında Anadolu'daki vatandaşların CHP'ye yönelik mesafeli duruşunun sürdüğünü ve halasının kendisine oy vermeyeceğini söyledi. Bu sözler gündem olunca paniğe kapılan Davutoğlu, sosyal medyadan halasının videosunu paylaştı. Videoda Özlen, “Ben bugüne kadar Ahmet'imin yanındaydım. Ahmet'im neredeyse ben oradayım” dedi. Davutoğlu paylaşımına tehdit de ekleyerek “Bunun hesabını mutlaka soracağım” ifadelerini kullandı.