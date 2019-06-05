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BİLECİK

Halka değil kendine hizmet

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmangazi (TOKİ) Mahallesi'ndeki evinin tadilatı için belediye kaynaklarını kullanıyor. Evin tadilatında belediye işçilerini çalıştıran Şahin, inşaat malzemelerinin nakliyatını ise belediyeye tahsis edilen resmi araçlarla yaptı.

Fatih Özer Yeni Şafak
CHP’li başkan evini belediye işçilerine yaptırdı.
CHP’li başkan evini belediye işçilerine yaptırdı.

31 Mart mahallil seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen CHP’li Semih Şahin skandallarına bir yenisini daha ekledi. CHP’li Belediye Başkanı Şahin, Osmangazi (TOKİ) Mahallesinde bulunan Öykü sitesindeki yeni evinin tadilatını belediye bünyesinde çalışan işçilere yaptırdığı ortaya çıktı. Evin tadilat ve tamiratına yönelik inşaat malzemeleri Bilecik Belediyesine ait resmi araçlarla taşındı.

Semih Şahin

ÇALIŞANLARA BİR AN ÖNCE BİTİRİN EMRİ!

Belediye çalışanları tarafından yaklaşık 1 haftadır devam eden tadilatın bir an önce bitmesi için Şahin tarafından çalışanlara talimat verildi. CHP’li Şahin’in tadilatını belediye işçilerine yaptırdığı yeni evine kısa süre içerisinde taşınmayı planladığı öğrenildi. Tadilat çalışmalarını AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, deşifre etti. Karabıyık, “Belediye Başkanı Şahin, kiracısını çıkartarak bahçeli evine geçmek istedi. Ancak, tadilat, boya, badana ve bakım gibi tüm işleri belediyeye ait personelle yapmaya başladı. Belediyenin malzemelerini kullandığı yetmedi bir de bu malzemeleri belediye araçlarıyla taşıdı. Tadilat işlemleri de belediye işçilerinin mesai saatleri içerisinde yapıldı” dedi.

DİYECEK SÖZ BULAMIYORUZ

  • Şahin’in önceliğini şehir genelindeki patlayan kanalizasyon ve tamir edilmesi gereken yollara ayırması gerekirken kendi evine ayırdığını söyleyen Karabıyık, “Göğsünü gere gere şehrin yapılması gereken işlerini bıraktırıp işçilere kendi özel işini yaptırmasına diyecek söz bulamıyoruz. Böyle ucuz hesaplara tenezzül ediyor olmasına inanın bir Bilecik evladı olarak çok şaşırdık. Geldiği günden bu yana hak ve adaletten bahseden CHP’li Şahin’in bu konudaki savunmasını merak etmekteyiz?” ifadesini kullandı.

SABIKASI KABARIK

Bilecik’in yeni belediye başkanı CHP’li Semih Şahin, skandalları bunlarla sınırlı değil. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı’na, “O ilginç şeylerin hepsini gördüm ve hakikaten kabus gibi şey” dedi. 31 Mart mahalli seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez belediye binasındaki Osmanlı dönemine ait minyatür ve gravürleri duvardan kaldırdı. Şeyh Edebali Üniversitesinde bulunan Öğrenci Otağı’nda öğrencilere verilen ücretsiz çorba ve çay ikramını kaldırdı. Bu da yetmedi Öğrenci Otağının kapısına kilit vurdu. Otağın kapatılmasına öğrenciler büyük tepki gösterdi.

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