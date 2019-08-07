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ARTVİN

Hamile kadına sayaç görevi

Artvin’in CHP’li Belediye Başkanı Demirhan Elçin, 6 kadın çalışanı istifaya zorlamak için uyguladığı mobbingi abarttı. Elçin, 6,5 aylık hamile A.S. isimli kadını kilometrelerce yürümek zorunda kaldığı sayaç okuma görevine atadı. A.S. durumunu belediyeye bildirmesine rağmen bir sonuç alamadı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP’li Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, göreve gelir gelmez skandal bir karara imza attı. Belediyede çalışanı 6 kadrolu kadın çalışan A. S. mobbing baskıyla istifa ettirmeye zorlayan CHP’li Başkan Elçin bunda başarılı olamayınca kadınları su sayacı okuma görevine verdi. Sokak sokak su sayacı okuyacak olan kadınlardan birinin 6,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Demirhan Elçin

ÖNCE İSTİFAYA ZORLANDI

Yerel seçimlerin ardından Artvin’de yönetim AK Parti’den CHP’li yönetime geçti. Akraba, eş dost yönetimine dönüştürülen CHP belediyeleri her gün yeni bir skandala imza atıyor. CHP’li Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin göreve geldikten sonra belediye personeline mobbing baskı uygulayarak istifa ettirmeye çalıştığı öğrenildi. İstifa etmek istemeyen personelin ise uzmanlık alanları dışında çalışmaya zorlanıyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre CHP’li Başkan Elçin mazbatasını alır almaz AK Parti döneminde işe giren personele kıyım yapmaya başladı. CHP’li Elçin aralarında sağlık teknikerinin de bulunduğu 6 kadrolu kadın personeli istifa zorlandı.

6,5 AYLIK HAMİLE

  • 6 Kadın personeli mobbing baskılarla istifa ettiremeyeceğini anlayan CHP’li Artvin Belediye Başkanı Elçin, sürgün yoluna başvurdu. 6 kadın personel su sayacı okuma görevine sürüldü. Sokak sokak, ev ev su sayacı okuma görevine getirilen kadın personel yine de görevlerinden istifa etmedi. Su sayacı okuma görevine verilen kadın personelden birinin 6,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. 6,5 aylık hamile kadının durumunu CHP’li Artvin yönetimine bildirmesine rağmen hiçbir geri adım atılmadı. Yapılan sürgün karşısından CHP’li Artvin Belediyesine vatandaşlar tarafından büyük tepki gösterildi. CHP’li başkanının kararından geri adım atmaması halinde 6 kadın personelin yeni sürgün yeri su sayacı okuma görevi olacak.

KADINLARDAN NE İSTİYORSUN!

CHP’li Başkan Elçin’in skandalı bununla da sınırlı kalmadı. Çok sayıda sağlık problemi olan ve temizlik maddelerine karşı rahatsızlığı bulunan bir kadın personelin ise temizlik işlerine verildiği öğrenildi. Kadın personelin rahatsızlıklarını belgeleriyle birlikte CHP’li yönetime sunduğu, burada alışması durumunda hayat tehlikesinin olabileceğini belirtmesine rağmen gerekli hiçbir yaptırımın uygulanmadığı anlaşıldı. Öte yandan belediyenin diğer çalışanlarının da hiçbir şekilde haklarının verilmediği, görev değişikliği isteyen personelin dikkate alınılmadığı ve baskıların her geçen gün arttığı öğrenildi.

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