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KONYA

Haraç vermeyen bakkalın oğlunu bacağından bıçakladılar

Konyada, bir bakkala gelerek 500 lira haraç istedikleri iddia edilen ve parayı vermediği için iş yeri sahibi Bedri Toprakkale'nin oğlu Mustafa Toprakkale'yi bıçakla yaralayan 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, 'yağma ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Konya'da bakkaldan haraç isteyen şüpheliler.
Konya'da bakkaldan haraç isteyen şüpheliler.

Konya'da dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir bakkalda meydana gelen olayda iş yeri sahibi Bedri Toprakkale, oğlu Mustafa Toprakkale ile birlikte bakkalda olduğu sırada iddiaya göre, içeriye Ahmet U. (34) ve Mehmet T. (33) girdi. 2 kişi, baba Toprakkale'ye, ''Sana 500 lira ceza kestik. Bu parayı bize vereceksiniz'' dedi. Mustafa Toprakkale de, ''Siz ne yapıyorsunuz? Size para veremeyiz'' diye karşılık verdi. Ret cevabı alan şüpheliler, raflardaki ürünleri etrafa saçtı.

DHA
Konya'da bakkaldan haraç isteyen şüpheliler.

  • Ardından da Ahmet U., Mustafa Toprakkale'yi bacağından bıçakladı. Yanında getirdiği ruhsatsız silahı çıkartan Mehmet T. ile Bedri Toprakkale arasında ise boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında silahı ele geçiren Bedri Toprakkale, havaya iki el ateş etti. Korkan şüpheliler, kasadan 140 TL parayı alarak dışarda kendilerini bekleyen Mehmet Ali Ç.'nin (36) bulunduğu otomobile binerek, olay yerinden kaçtı.

BİR GÜN ÖNCE DE PARA İSTEMİŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Toprakkale, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, Ahmet U., Mehmet T. ve Mehmet Ali Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Ahmet U.'nin olaydan bir gün önce de aynı iş yerine giderek haraç istediği öğrenildi. 'Kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık' gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'yağma ve kasten yaralama' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA
Konya'da bakkaldan haraç isteyen şüpheliler.

DHA
Konya'da bakkaldan haraç isteyen şüpheliler.
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