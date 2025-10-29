Hasan Aycın’a 'Saygı Ödülü'

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star gazetesince düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları açıklandı. Bu sene 12'ncisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde 8 dalda 9 isim ödüle layık görüldü. Ödüller kapsamında şiir ödülüne Celal Fedai, hikâye-roman ödülüne Tarık Tufan, fikir-araştırma ödülüne Peren Birsaygılı Mut, ilk eser ödülüne Merve Uygun ve Hasan Bozdaş, uluslararası kültür sanat ödülüne Dia al-Azzawi, çocuk edebiyatı ödülüne Ayşe Sevim, müzik ödülüne Bayram Bilge Tokel layık görüldü. Yeni Şafak çizeri Hasan Aycın ise günübirlik ve kaba mizah anlayışından uzak, ince duyarlılıklar ve kimi zaman sarsıcı ironik eleştirilerin eşlik ettiği şiirsel çizgileriyle sanat, düşünce, edebiyat ve siyaset hayatına açtığı pencereler ve bu pencerelerden gözlemlediklerini düşünce ve inanç hassasiyetleriyle yoğurarak çizgi sanatına yaptığı katkılar dolayısıyla "Necip Fazıl Saygı Ödülü"nün sahibi oldu.