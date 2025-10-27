Ümraniye Belediyesi 2025-2026 kültür sanat sezonu ödül töreniyle açıldı

Ümraniye Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonunun açılışını ’21. Geleneksel Uluslararası Hikâye, Şiir ve Resim Yarışması’ ödül töreniyle gerçekleştirdi. Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “21. Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları Ödül Töreni’ni gerçekleştirmenin ve Kültür Sanat sezonunun açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneksel sanatlarla modern sanatları buluşturarak önemli kazanımlar elde ediyoruz” dedi.
Ümraniye Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonunun açılışını Ümraniye Crowne Plaza’da gerçekleştirdi. Program, ünlü kanun sanatçısı Aytaç Doğan ve torununun dinletisiyle başladı. Törenle yapılan açılış kapsamında 21. Geleneksel Uluslararası Hikâye, Şiir ve Resim Yarışması’nın ödül töreni de düzenlendi. Geceye, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Halil Avşar’ın yanı sıra Ümraniye İlçe Kaymakamı Yüksel Çelik, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Salim Çetinkaya, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sanat dünyasından isimler katıldı. Başkan İsmet Yıldırım, açılış kurdelesini kestikten sonra resim yarışmasındaki eserlerin bulunduğu sergiyi gezdi.
Yarışmaların teması ‘Aile’ olarak belirlendi
Bu yıl, 21. Geleneksel Uluslararası Hikâye, Şiir ve Resim Yarışmalarının teması “Aile” olarak belirlendi. Yarışmaya katılan eserler arasında, aileyi konu alan derinlikli ve anlam yüklü çalışmalar öne çıktı. Hikâye yarışmasında birincilik ödülünü, “Onlar Hiç Gitmediler” adlı eseriyle Selin Daşdemir kazandı. İkincilik ödülü Ahmet Emre Kaynak’ın “Aileye Dönüş” adlı eserine, üçüncülük ödülü ise Müzeyyen Güven Alver’in “Efsane Aile” adlı hikâyesine verildi. Şiir yarışmasında Turgay Gümüş “Çekirdek Ordu” adlı şiiriyle ikinciliği elde ederken Elif Şeker Terzi ise üçüncü oldu. Resim yarışmasında ise Fatma Çölkesen, “Aile Bütünlüğü” adlı tablosuyla birinci olurken Abdülaziz Özdemir ikinci, Bilal Oğuz ise üçüncü oldu.