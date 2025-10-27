Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Ümraniye Belediyesi 2025-2026 kültür sanat sezonu ödül töreniyle açıldı

Ümraniye Belediyesi 2025-2026 kültür sanat sezonu ödül töreniyle açıldı

17:3227/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
21. Geleneksel Uluslararası Hikâye, Şiir ve Resim Yarışması’nın ödül töreni.
21. Geleneksel Uluslararası Hikâye, Şiir ve Resim Yarışması’nın ödül töreni.

Ümraniye Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonunun açılışını ’21. Geleneksel Uluslararası Hikâye, Şiir ve Resim Yarışması’ ödül töreniyle gerçekleştirdi. Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “21. Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları Ödül Töreni’ni gerçekleştirmenin ve Kültür Sanat sezonunun açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneksel sanatlarla modern sanatları buluşturarak önemli kazanımlar elde ediyoruz” dedi.

Ümraniye Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonunun açılışını Ümraniye Crowne Plaza’da gerçekleştirdi. Program, ünlü kanun sanatçısı Aytaç Doğan ve torununun dinletisiyle başladı. Törenle yapılan açılış kapsamında 21. Geleneksel Uluslararası Hikâye, Şiir ve Resim Yarışması’nın ödül töreni de düzenlendi. Geceye, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Halil Avşar’ın yanı sıra Ümraniye İlçe Kaymakamı Yüksel Çelik, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Salim Çetinkaya, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sanat dünyasından isimler katıldı. Başkan İsmet Yıldırım, açılış kurdelesini kestikten sonra resim yarışmasındaki eserlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

Açılış töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım,
“Kültür sanat sezonumuzu açmanın ve 21’inci Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları Ödül Töreni’ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ümraniye'mizin 2025-2026 kültür ve sanat sezonunu açmış bulunuyoruz. Bu kapsamda kardeşlerimizin hazırladığı resim sergisini hep birlikte geziyoruz. Ümraniye'de kültürün ve sanatın her dalında binlerce kardeşimizi hem eğitiyor hem de onların becerilerini geliştiriyoruz. Geleneksel sanatlarla modern sanatları buluşturarak önemli kazanımlar elde ediyoruz. Müzik var, resim var, geleneksel sanatlar, şiir yarışmaları, hikâye yarışmaları Kısacası Ümraniye'de kültür ve sanat bir başka yaşanıyor. 21’inci Resim ve Hikâye ve Şiir Yarışmamızın ödüllerini de inşallah bu akşam, sanatsever dostlarımız ve değerli jürimizle birlikte kazananlara takdim edeceğiz. Katılan tüm sanatseverlere, öğrencilerimize ve Ümraniyelilere teşekkür ediyor, 21 yıldır devam eden bu güzel kültür-sanat buluşmalarının nice yıllar sürmesini diliyorum”
dedi.

Yarışmaların teması ‘Aile’ olarak belirlendi

Bu yıl, 21. Geleneksel Uluslararası Hikâye, Şiir ve Resim Yarışmalarının teması “Aile” olarak belirlendi. Yarışmaya katılan eserler arasında, aileyi konu alan derinlikli ve anlam yüklü çalışmalar öne çıktı. Hikâye yarışmasında birincilik ödülünü, “Onlar Hiç Gitmediler” adlı eseriyle Selin Daşdemir kazandı. İkincilik ödülü Ahmet Emre Kaynak’ın “Aileye Dönüş” adlı eserine, üçüncülük ödülü ise Müzeyyen Güven Alver’in “Efsane Aile” adlı hikâyesine verildi. Şiir yarışmasında Turgay Gümüş “Çekirdek Ordu” adlı şiiriyle ikinciliği elde ederken Elif Şeker Terzi ise üçüncü oldu. Resim yarışmasında ise Fatma Çölkesen, “Aile Bütünlüğü” adlı tablosuyla birinci olurken Abdülaziz Özdemir ikinci, Bilal Oğuz ise üçüncü oldu.


#Ümraniye Belediyesi
#kültür sanat
#hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut genç kategorisine kimler başvurabilir?