Ümraniye Belediyesi 2025-2026 kültür sanat sezonu ödül töreniyle açıldı

“Kültür sanat sezonumuzu açmanın ve 21’inci Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları Ödül Töreni’ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ümraniye'mizin 2025-2026 kültür ve sanat sezonunu açmış bulunuyoruz. Bu kapsamda kardeşlerimizin hazırladığı resim sergisini hep birlikte geziyoruz. Ümraniye'de kültürün ve sanatın her dalında binlerce kardeşimizi hem eğitiyor hem de onların becerilerini geliştiriyoruz. Geleneksel sanatlarla modern sanatları buluşturarak önemli kazanımlar elde ediyoruz. Müzik var, resim var, geleneksel sanatlar, şiir yarışmaları, hikâye yarışmaları Kısacası Ümraniye'de kültür ve sanat bir başka yaşanıyor. 21’inci Resim ve Hikâye ve Şiir Yarışmamızın ödüllerini de inşallah bu akşam, sanatsever dostlarımız ve değerli jürimizle birlikte kazananlara takdim edeceğiz. Katılan tüm sanatseverlere, öğrencilerimize ve Ümraniyelilere teşekkür ediyor, 21 yıldır devam eden bu güzel kültür-sanat buluşmalarının nice yıllar sürmesini diliyorum”