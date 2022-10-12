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BATMAN

Hasankeyf'te Turizm ve Kano Festivali

Batman Valiliği himayesinde Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı’nda düzenlenen festivalde Türkiye Deniz Kanosu Şampiyonası yarışları da yapıldı.

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Batman Yeni Şafak
Hasankeyfte Turizm ve Kano Festivali
Hasankeyf'te Turizm ve Kano Festivali.

Batman Valiliği himayesinde, Hasankeyf Kaymakamlığı koordinasyonunda, Batman Belediyesi, Hasankeyf Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batman Gençlik ve Spor İI Müdürlüğü, Spor Toto ve Türkiye Kano Federasyonu’nun katkılarıyla Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı’nda düzenlenen festivalde Türkiye Deniz Kanosu Şampiyonası yarışları da yapıldı. Hasankeyf'e özgü lezzetlerin ikram edildiği festivalde yurt içi ve yurt dışından gelen tur operatörleri Ilısu Baraj gölünde tekne turuna katıldı. Festivale gelenler Hasankeyf Müzesi başta olmak üzere, Zeynel Bey Türbesi ve Arkeopark alanını gezdi, flyboard, jet ski ve parasailing gösterilerini izledi. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk’ün konuşmasının ardından söz alan Batman Valisi Ekrem Canalp, Hasankeyf denildiği zaman akla tarih, kültür ve medeniyetin geldiğini ve bunu bir avantaja dönüştürmek istediklerini dile getirdi. Flyboard ve jetski gibi çeşitli su üstü gösterilerinin yapıldığı festival ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

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