Hasarda züccaciye ilk sırada

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Depremzedelerin doldurduğu eşya zarar tespit formlarında Adıyaman’da züccaciye grubu ilk sırada yer aldı. 6 Şubat depremlerinde eşyaları zarar görenlere dönük tespit çalışmasında bölgede 400 bini aşkın vatandaş zarar tespit formu doldurmuştu. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre bu formlardan 58 bin 510’u Adıyaman’ı kapsıyor. 40 kalem ürünü içeren formlarda en çok işaretlenen seçenek 15 bin 121 ile tencere, tabak, bardak ve bilimum ev eşyasının bulunduğu züccaciye seçeneği oldu. Züccaciyeyi 13 bin 343 ile TV ve TV ünitesi grubu seçeneği takip etti. 11 bin 213 ile elbise dolabı hasar görenler arasında 3’üncü sırada yerini aldı. Bu eşyalardan sonra ise küçük ev aletleri 10 bin 265, buzdolabı 10 bin 25 ve çamaşır makinesi 8 bin 442 ile en çok zarar gören eşyalar oldu.
2 BİN 984 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belirlemelere göre Adıyaman’da 2 bin 984 araç hasar gördü. Bu araçlardan bin 398 adedi tamamen kullanılamaz hale dönüşüp, pert oldu. Bu araçlardan 225 tanesi ağır hasarlı, 547 araç orta hasarlı, 312 araç az hasarlı ve 502 araç hakkında bilgi bulunamıyor. Eksperler ve Gelir İdaresi Başkanlığı personellerinin incelediği 2 bin 545 aracın toplam hasar maliyeti ise 357 milyon 927 bin TL. Adıyaman genelinde depremdeki en büyük hasarı merkez almış durumda. Toplam hasar gören 54 bin 942 ev ve iş yerinin 37 bin 482 tanesi Adıyaman merkezde bulunuyor.