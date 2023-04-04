|
Reklam
Reklam
Gündem

Hasarda züccaciye ilk sırada

Deprem bölgesinde 400 bini aşkın vatandaş zarar tespit formu doldurmuştu. Edindiği bilgiye göre bu formlardan 58 bin 510’u Adıyaman’ı kapsıyor. 40 kalem ürünü içeren formlarda en çok işaretlenen seçenek 15 bin 121 ile tencere, tabak, bardak ve bilimum ev eşyasının bulunduğu züccaciye seçeneği oldu.

Ali Kürşat Büyükada
Abdullah Sarica
04:00 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Depremzedelerin doldurduğu eşya zarar tespit formlarında Adıyaman’da züccaciye grubu ilk sırada yer aldı. 6 Şubat depremlerinde eşyaları zarar görenlere dönük tespit çalışmasında bölgede 400 bini aşkın vatandaş zarar tespit formu doldurmuştu. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre bu formlardan 58 bin 510’u Adıyaman’ı kapsıyor. 40 kalem ürünü içeren formlarda en çok işaretlenen seçenek 15 bin 121 ile tencere, tabak, bardak ve bilimum ev eşyasının bulunduğu züccaciye seçeneği oldu. Züccaciyeyi 13 bin 343 ile TV ve TV ünitesi grubu seçeneği takip etti. 11 bin 213 ile elbise dolabı hasar görenler arasında 3’üncü sırada yerini aldı. Bu eşyalardan sonra ise küçük ev aletleri 10 bin 265, buzdolabı 10 bin 25 ve çamaşır makinesi 8 bin 442 ile en çok zarar gören eşyalar oldu.

2 BİN 984 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belirlemelere göre Adıyaman’da 2 bin 984 araç hasar gördü. Bu araçlardan bin 398 adedi tamamen kullanılamaz hale dönüşüp, pert oldu. Bu araçlardan 225 tanesi ağır hasarlı, 547 araç orta hasarlı, 312 araç az hasarlı ve 502 araç hakkında bilgi bulunamıyor. Eksperler ve Gelir İdaresi Başkanlığı personellerinin incelediği 2 bin 545 aracın toplam hasar maliyeti ise 357 milyon 927 bin TL. Adıyaman genelinde depremdeki en büyük hasarı merkez almış durumda. Toplam hasar gören 54 bin 942 ev ve iş yerinin 37 bin 482 tanesi Adıyaman merkezde bulunuyor.



#Deprem Bölgesi
#zarar tespit formu
#Adıyaman
#Kahramanmaraş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.