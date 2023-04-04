Hasarda züccaciye ilk sırada

Depremzedelerin doldurduğu eşya zarar tespit formlarında Adıyaman’da züccaciye grubu ilk sırada yer aldı. 6 Şubat depremlerinde eşyaları zarar görenlere dönük tespit çalışmasında bölgede 400 bini aşkın vatandaş zarar tespit formu doldurmuştu. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre bu formlardan 58 bin 510’u Adıyaman’ı kapsıyor. 40 kalem ürünü içeren formlarda en çok işaretlenen seçenek 15 bin 121 ile tencere, tabak, bardak ve bilimum ev eşyasının bulunduğu züccaciye seçeneği oldu. Züccaciyeyi 13 bin 343 ile TV ve TV ünitesi grubu seçeneği takip etti. 11 bin 213 ile elbise dolabı hasar görenler arasında 3’üncü sırada yerini aldı. Bu eşyalardan sonra ise küçük ev aletleri 10 bin 265, buzdolabı 10 bin 25 ve çamaşır makinesi 8 bin 442 ile en çok zarar gören eşyalar oldu.