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Haşdi Şabi heyeti Ankara’da

Türkiye, Irak’la artan trafik çerçevesinde Haşdi Şabi heyetini ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad’la ekimden sonra dün ikinci kez bir araya geldi.

Canberk Doğan
04:00 - 20/02/2024 вторник
Güncelleme: 02:33 - 20/02/2024 вторник
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad’la ekimden sonra dün ikinci kez bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad’la ekimden sonra dün ikinci kez bir araya geldi.

Görüşme, Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından “Hakan Fidan, El-Feyyad ile Ankara’da görüştü” mesajıyla duyuruldu. Görüşmede Irak’taki son durum ve terörle mücadele ele alındı. Hudut güvenliği başta olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla iş birliğinin daha da ileri taşınması görüşüldü. ABD’nin geçtiğimiz haftalarda Bağdat’ta Haşdi Şabi’ye düzenlediği hava saldırısı ile Gazze savaşı paralelinde Orta Doğu’daki gelişmeler de görüşülen diğer konular arasındaydı.



#Hakan Fidan
#Diplomasi
#Irak
#Falih el-Feyyad
2 часа(ов) назад
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