Haşdi Şabi heyeti Ankara’da

Görüşme, Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından “Hakan Fidan, El-Feyyad ile Ankara’da görüştü” mesajıyla duyuruldu. Görüşmede Irak’taki son durum ve terörle mücadele ele alındı. Hudut güvenliği başta olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla iş birliğinin daha da ileri taşınması görüşüldü. ABD’nin geçtiğimiz haftalarda Bağdat’ta Haşdi Şabi’ye düzenlediği hava saldırısı ile Gazze savaşı paralelinde Orta Doğu’daki gelişmeler de görüşülen diğer konular arasındaydı.