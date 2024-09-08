Hastanede intikam pususu

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 2 organize suç örgütünün çatıştığı olayın sır perdesi aralandı. 30 Ağustos gecesi 1’i polis, 1’i jandarma, 1’i de özel güvenlik görevlisi olmak üzere 5 kişinin yaralandığı olaydan sonra polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayın Casper suç örgütü üyesi ‘Casper Hakan’ lâkaplı Yunus Erden’in 25 Ağustos’ta Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Daltonlar çetesinin silahlı saldırısında öldürülmesine dayandığı tespit edildi.
HASTANEYE ÇEKİP SALDIRDILAR
İntikam için plan hazırlayan Casper suç örgütü, Daltonlar suç örgütü üyelerine eylem yapması için Mardin’den bir grubu İstanbul’a gönderdi. Casper suç örgütü, Daltonlar suç örgütü üyesi Ercan Kaptan’a silahlı saldırı düzenledi. Kaptan’ı öldüren bir kişiyi de ağır yaralayan Casper suç örgütü üyeleri, Kaptan ve yaralının kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hastanesi çevresinde gizlenerek hastaneye gelecek olan Daltonlar suç örgütü üyelerini bekledi. Ercan Kaptan’ı görmeye gelen Daltonlar üyelerini fark eden Casper Suç örgütü üyeleri hedef gözetmeksizin ateş açtı.
24 KİŞİ TUTUKLANDI
Açılan ateş sonucunda 1 polis, 1 jandarma, 1 özel güvenlik ve iki sivil vatandaş olmak üzere toplam beş kişi yaralandı. Olayın hemen ardından 30 Ağustos’ta iki çeteye "Kuyu-23 Operasyonu" yapılarak 29 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, 5’i adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.