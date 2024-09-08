Hastanede intikam pususu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli’de düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda katılımcılara seslendi. “Ezan yoksa iman yoksa vatan yoktur” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kahraman ordumuz kahramansız kalmasın diye varız. Eğer bu topraklardan Müslümanlığı, ezanları, camiyi, Kur'an'ı çekip alırsanız geriye hiçbir şey kalmaz. Geride millet de kalmaz memleket de kalmaz. Bu topraklar 2 asırdır saldırı altında. En çok da inanç sistemimize saldırıyorlar. Ezan yoksa, iman yoksa, vatan yoktur, millet yoktur, Türkiye yoktur. İmam hatip mücadelesi bir iman mücadelesidir, varlık-yokluk mücadelesidir.” şeklinde konuştu.