Gündem Hastaneden izinsiz çıkmıştı, koronavirüsten hayatını kaybetti
TOKAT KORONAVİRÜS

Hastaneden izinsiz çıkmıştı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Hastaneden izinsiz çıkmıştı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Tokat’ta koronavirüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi, hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
A.Ü, hayatını kaybetti.
A.Ü, hayatını kaybetti.

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde koronavirüs şüphesi ile tedavi gören A.Ü. (74), hayatını kaybetti. Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.’nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı.

Taksiciden koronavirüse karşı şeffaf brandalı önlem: Günlük olarak dezenfekte ediyor
GÜNDEM
Taksiciden koronavirüse karşı şeffaf brandalı önlem: Günlük olarak dezenfekte ediyor

Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı.

İzinsiz olarak hastaneden kaçmış ekipler tarafından geri getirilmişti

Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Eşi H.Ü.’nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı.

Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm: Paraları 100 derecede kaynatıyor
FOTOĞRAF 8
Title
Ordu’nun Altınordu ilçesinde 25 yıldır bakkal dükkanı işleten 55 yaşındaki Orhan Sarı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan koronavirüsüne karşı Karadeniz usulü bir çözüm buldu.
Title
Gün içerisinde elden ele dolaşan paralardan virüs yayılma riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Sarı, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecede kaynattığı suyun içerisine yerleştirerek, dezenfekte ediyor, ardından da kurutuyor.
Title
Paraları, çorba gibi karıştırmaya gerek olmadığını ve banknotların asla zarar görmediğini ifade eden Sarı, koronavirüsü yayılmadan önce de paraları aralıklarla kolonya ile dezenfekte ettiğini belirtiyor.
Title
Esnafın bulduğu bireysel çözüm ise akıllara, ‘Karadeniz fıkralarını’ getiriyor.
Title
“Paralar birikince kaynar suya atıyorum” Günlük biriken paraları, belirli bir miktar birikince 100 derece kaynayan suya atıp dezenfekte ettiğini ifade eden Orhan Sarı, şu şekilde açıklamada bulundu: “Biraz birikince kaynar suya atıyorum. Zaten paraları kaynar suya atıp-çıkartınca dahi yeterli oluyor, paralara zararı olmuyor. Kaynar suya atarak temizlediğim paraları sonrasında da kurutuyorum. Müşteriye verdiğim paralar da bu sayede temiz oluyor.”
Title
En çok mikrop barındıranlar arasında paraların da yer aldığını ve insanların daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Sarı, dezenfekte aşamasında banknotları çamaşır suyu ile dahi temizlemeyi düşündüğü söyledi. Sarı, şu ifadelere yer verdi:
Title
“Paralar elden ele dolaşıyor, günlük yüz kişinin eline geçiyor. Kimisi ister istemez tükürükle bile para sayabiliyor. O yüzden ben de dikkat ediyorum. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Dezenfekte etmek için çamaşır suyuna koymayı düşündüm, paranın yapısını bozacağı için vazgeçtim. Ben de bu sayede bireysel tedbirimi aldım. Dükkanın kapısını da kapattım, kimseyi içeriye almıyorum. Bir şeyler isteyenlere de kapıdan veriyorum. Takip mesafesini de koruyorum.”
Title
Kimi beğeniyor, kimi gereksiz görüyor İnsanların, virüsten ve diğer salgın hastalıklardan korunması için temizliğe ve dezenfekteye önem vermeleri gerektiğine de vurgu yapan Sarı, en çok virüsün parada olduğunu belirterek, bazı insanların uygulamayı takdir ettiğini, kimilerinin ise gereksiz bulduğunu sözlerine ekledi.
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm: Paraları 100 derecede kaynatıyor
Ordulu esnaf, koronavirüsüne (Covid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecelik kaynar suda kaynatarak dezenfekte ediyor. Virüse karşı Karadeniz usulü çözümü görenler ise şaşırıyor.


Abone Ol Google News
Türkiyede karantina sayısı hızla azalıyor

Türkiye'de karantina sayısı hızla azalıyor

​İstanbul'daki karantina yurdundan güzel haber geldi.
Ödeme tarihleri belli oldu

Ödeme tarihleri belli oldu

​Bakanlık bin TL'lik yardımın detaylarını açıkladı.
Avrupada en genç ölüm

Avrupa'da en genç ölüm

Belçika'da 12 yaşında bir çocuk koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Kapıları<br>açınca çok şaşırdık

Kapıları
açınca çok şaşırdık

Yurtta karantinaya alınan öğrenciler konuştu.
Tek bir vaka bile yok!

Tek bir vaka bile yok!

​İtalya bu kasabayı konuşuyor...
İlave tedbir

İlave tedbir

Merkez Bankası, koronavirüs nedeniyle bir dizi önlem daha aldı.
Çok geçmeden Meclis'e gelecek

Çok geçmeden Meclis'e gelecek

​Adalet Bakanı Gül, infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
81 ile yeni talimat

81 ile yeni talimat

Yemekler tek kullanımlık tabaklarla verilecek
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
Negatif çıktı

Negatif çıktı

​​Fenerbahçe'de sporcular dahil 65 kişiye yapılan test sonuçları açıklandı.
Maske yerine şnorkel

Maske yerine şnorkel

​Avrupa'da tıbbi ekipmanlara alternatif aranıyor.
Binlerce kişiye atama müjdesi

Binlerce kişiye atama müjdesi

A​tama sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla belirlendi.
Ülker'den 20 bin<br>aileye gıda yardımı

Ülker'den 20 bin
aileye gıda yardımı

Koronavirüs salgınına ilişkin atılan adımları açıkladı
İstanbul'da<br>bir garip olay

İstanbul'da
bir garip olay

Kızgın müşteri etrafa tükürmeye başladı.
E-devlet'e değil sıraya girdiler

E-devlet'e değil sıraya girdiler

​Seyahat izin belgesi kuyruğu 'sosyal mesafe' tanımadı...
Salgında<br>satılan kulüp

Salgında
satılan kulüp

Koronavirüs en çok bu kulübü etkiledi.
Virüs fırsatçıları

Virüs fırsatçıları

​Korunayım derken sağlığınızdan olmayın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.