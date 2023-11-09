Hatay'daki depreme ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Saha tarama çalışmaları devam ediyor

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi” denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay İli Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.