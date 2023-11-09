|
Gündem

Hatay'daki depreme ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Saha tarama çalışmaları devam ediyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum'' dedi.

Kenan Biter
Kenan Biter
07:12 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.


AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi” denildi.


“Tüm ekipler saha tarama çalışmalarına devam etmektedir”


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay İli Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.




#Hatay
#Deprem
#Ali Yerlikaya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi kalan Manchester United'ı 4-3 mağlup etti | ÖZET