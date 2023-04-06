Hava sahası Talabani’ye kapatıldı

Türkiye Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye Havaalanı kalkış ve inişli uçaklara hava sahasını kapattı. Dışişleri Bakanlığı, kararın PKK’nın havalimanındaki uçuş güvenliğini tehdit etmesi çerçevesinde alındığını açıkladı. 3 Temmuz’a kadar sürecek uygulama bu tarihte gözden geçirilecek. Diplomatik kaynaklar Türkiye’nin bu yöndeki güvenlik endişesine örnek olarak ise iki hafta kadar önce içinde 9 terörist ile Duhok’ta düşen PKK helikopterini gösterdi. Uçuşların azalmasıyla Süleymaniye’nin ekonomik olarak olumsuz etkileyecek karar bir açıdan yaptırım özelliği taşıyor. Kararla Türkiye üzerinden herhangi bir ABD uçağı da Süleymaniye’ye gidemeyecek.