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Hava sahası Talabani’ye kapatıldı

Türkiye, terör örgütü PKK'nın Talabani güçlerinin kontrolündeki Irak'ın Süleymaniye kentinde faaliyetlerini yoğunlaştırması üzerine, Türk hava sahasını Süleymaniye Havalimanı'nı kullanacak hava araçlarına kapattı. Dışişleri Bakanlığı, kararın PKK’nın havalimanındaki uçuş güvenliğini tehdit etmesi çerçevesinde alındığını açıkladı. Hava sahası 3 Temmuz’a kadar kapalı kalacak.

Canberk Doğan
04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye Havaalanı kalkış ve inişli uçaklara hava sahasını kapattı. Dışişleri Bakanlığı, kararın PKK’nın havalimanındaki uçuş güvenliğini tehdit etmesi çerçevesinde alındığını açıkladı. 3 Temmuz’a kadar sürecek uygulama bu tarihte gözden geçirilecek. Diplomatik kaynaklar Türkiye’nin bu yöndeki güvenlik endişesine örnek olarak ise iki hafta kadar önce içinde 9 terörist ile Duhok’ta düşen PKK helikopterini gösterdi. Uçuşların azalmasıyla Süleymaniye’nin ekonomik olarak olumsuz etkileyecek karar bir açıdan yaptırım özelliği taşıyor. Kararla Türkiye üzerinden herhangi bir ABD uçağı da Süleymaniye’ye gidemeyecek.



#Dışişleri Bakanlığı
#Türkiye
#Irak
#Süleymaniye Havaalanı
#Duhok
#PKK
26 dakika önce
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