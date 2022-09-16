Havalimanında kaçakçılara darbe

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. 8 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde piyasa değeri 26 milyon lira olarak belirlenen, 8 bin 532 paket elektronik sigara filtresi, 62 elektronik sigara cihazı, 110 paket nargile tütünü, 60 paket sigara, 87 cep telefonu, ünlü markalara ait 5 kol saati, 700 akıllı saat, 4 kürk, 4 çanta ve 163 parça kozmetik ürününe el koyuldu. Denetimlerde 2 Sudan, 2 Lübnan, Mısır ve Rusya uyruklu yolcuda da Türkiye’den çıkışı Sağlık Bakanlığı iznine tabi olan 3 bin 485 tablet, 76 şişe ilaç ve 250 enjeksiyon malzemesi ele geçirildi.

GÜNDEM Başkasına ait pasaportla havalimanına geldi polise yakalandı