Gündem Havalimanında kaçakçılara darbe
İSTANBUL

Havalimanında kaçakçılara darbe

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor.

Abone Ol Google News
Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Havalimanında kaçakçılara darbe
Arşiv

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. 8 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde piyasa değeri 26 milyon lira olarak belirlenen, 8 bin 532 paket elektronik sigara filtresi, 62 elektronik sigara cihazı, 110 paket nargile tütünü, 60 paket sigara, 87 cep telefonu, ünlü markalara ait 5 kol saati, 700 akıllı saat, 4 kürk, 4 çanta ve 163 parça kozmetik ürününe el koyuldu. Denetimlerde 2 Sudan, 2 Lübnan, Mısır ve Rusya uyruklu yolcuda da Türkiye’den çıkışı Sağlık Bakanlığı iznine tabi olan 3 bin 485 tablet, 76 şişe ilaç ve 250 enjeksiyon malzemesi ele geçirildi.

Başkasına ait pasaportla havalimanına geldi polise yakalandı
GÜNDEM
Başkasına ait pasaportla havalimanına geldi polise yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Değeri 500 bin lira
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Değeri 500 bin lira
Puanı son dakikalarda kurtardık

Puanı son dakikalarda kurtardık

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönmesini bildi.
Fırtına Avrupada siftah yaptı

Fırtına Avrupa'da siftah yaptı

​Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
Ülke puanında son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Forma yok <br>'3' puan var

Forma yok
'3' puan var

Sivasspor, Cluj deplasmanından galip çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.