Barış Telli, hem forma giydiği kulüplerde hem de Ampute Futbol Milli Takımı'nda çok sayıda şampiyonluk, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazandı ve UEFA tarafından da "Adil Oyun Elçisi" seçildi.

Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı’nın eski yıldızı, beyaz perdede örnek insan olacak. Küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden ve "Ampute Messi" olarak anılan milli futbolcu Barış Telli'nin hayat hikayesi "Hayatla Barış" adıyla sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Yapımcılığını 4 Story Production'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Can Ulkay, müzik direktörlüğünü ise besteci, piyanist ve aranjör Fahir Atakoğlu yapacak.

DÜNYALARI KAZANDI

Telli, çekimlerine aralıkta başlanacak filme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir ayağını kaybetse de topun peşinde koşarak hayallerinin peşinden giderek dünyaları kazanmış biri olduğunu" söyledi. Kendisine inancını hiç kaybetmediğini belirten Telli, "Ayağım yoktu ama koşabilme yeteneğimi geliştirdim. Nasıl oldu? Koltuk değnekleriyle oldu. Onların da avantajı oldu. Çünkü onlar çift ayağıyla koşuyordu. Ben bu sefer üç ayakla koşmaya başladım." dedi. Barış Telli, insanların "Yapamayacağım" diyerek vazgeçtikleri şeyleri aslında yapabileceklerini göstermek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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FİLM DEĞERLİ OLACAK

"İnsanların 'vazgeçtim' dememesi, 'bunu yapabilirim' demesi için bu filmin çok değerli olacağını düşünüyorum. Benim mücadelem sadece bir futbol başarısı değil. Hayatla olan bir mücadeleydi. Hayatımızdaki engelleri aşabilmek önemliydi. Ben bunu kendi inancımla, ailemin, arkadaşlarım, öğretmenlerim ve hocalarımın desteğiyle başarmış oldum. Biliyorsunuz Ampute Milli Takımı olarak dünya şampiyonu olduk. Türk milletini bu kadar mutluluğa, sevince boğmamız çok kıymetli, çok değerliydi. Ben de 18 yıldır zaten bu hizmete devam ediyorum.

ANTRENÖR OLACAĞIM

Bu sene şampiyonaya 5 gün kala kadrodan çıkartıldım ama o heyecanı stadyuma gidip, ülkemi destekleyerek zaten vermiş oldum. Önemli olan zaten bu. Ülkeyi temsil edip, bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı okutmaktı. Kariyerimi bitirdikten sonra da antrenör olmak için elii yapacağım."

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Hayal etmek başarının en büyük adımı

Yönetmen Can Ulkay, biyografi filmleri yapmayı sevdiğini ifade ederek, "Barış, hikayesi dışında da bir kimlik. Başarının, gücün ve mücadelenin kimliği... Çoğu zaman bütün genç arkadaşlara 'hayal etmek başarının en büyük adımıdır' diye bahsediyorum. Barış'ın hikayesi de böyle. Hayallerinin peşinden gitmiş, hayallerini kovalamış ve hala kovalamakta olan bir hikaye" değerlendirmesinde bulundu. Filmin yapımcılarından Hünkar Doğan ise 4 Story Production olarak 4 arkadaş ilk projelerine imza atacaklarını ifade etti.