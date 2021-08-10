​Hayvanlara çadır istedik geldi

Alevlerin kül ettiği bölgeden göz yaşartan hikayeler ortaya çıkıyor. Yangında Marmaris çevresinde en fazla zarar gören yerleşim yerlerinden biri Osmaniye Mahallesi oldu. Köyde yaşayan 14 ailenin evi yandı, çok sayıda ahır da küle döndü. Köyün ekonomisini çam balı sırtlıyor. Ormanlık alanın tamamen yok olmasıyla en önemli geçim kaynakları yok olmuş. Buna üzülen köylüler can kaybının yaşanmamış olmasından teselli buluyor.

EVİM KALSAYDI YİNE KAHROLURDUM

4 yıldır yaşadığı köyde evini kaybeden Kazım Aykutalp, yaşadığı üzüntüyü, “Bize hayat veren burası. Benim evim kalsaydı, orman yansaydı ben yine evim yanmış gibi üzülürdüm, kahrolurdum. Çünkü burada nefes alıyoruz” sözleriyle anlattı. Aykutalp, yangının köye geldiği anları ise şöyle anlattı: “Çocuklarımla bütün anılarımız burada bitti. Çocuklarım derken kedi, köpeklerimden bahsediyorum. Onları kurtardığım için çok mutluyum. Şu anda koyternerde yaşıyoruz. Ardından köpeklerimiz güneşte kalmasın diye çadır talep ettik, onu gönderdiler.”

DAĞLAR BİZİM FABRİKAMIZDI

Yangında evi yanan bir diğer isim ise Hüseyin Aydın. Yangın sırasında Konya’da arılarının yanında olduğunu, yangını duyunca geldiğini söyleyen Aydın, köyün yüzde 98’inin arıcılıkla uğraştığını belirterek, “Bu dağlar bizim fabrikamızdı. Fabrikamız yandı” dedi.

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ALEVLER 15 DAKİKADA GELDİ