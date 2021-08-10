​Hayvanlara çadır istedik geldi

Alevlerin kül ettiği bölgeden göz yaşartan hikayeler ortaya çıkıyor. Yangında Marmaris çevresinde en fazla zarar gören yerleşim yerlerinden biri Osmaniye Mahallesi oldu. Köyde yaşayan 14 ailenin evi yandı, çok sayıda ahır da küle döndü. Köyün ekonomisini çam balı sırtlıyor. Ormanlık alanın tamamen yok olmasıyla en önemli geçim kaynakları yok olmuş. Buna üzülen köylüler can kaybının yaşanmamış olmasından teselli buluyor.
EVİM KALSAYDI YİNE KAHROLURDUM
- 4 yıldır yaşadığı köyde evini kaybeden Kazım Aykutalp, yaşadığı üzüntüyü, “Bize hayat veren burası. Benim evim kalsaydı, orman yansaydı ben yine evim yanmış gibi üzülürdüm, kahrolurdum. Çünkü burada nefes alıyoruz” sözleriyle anlattı. Aykutalp, yangının köye geldiği anları ise şöyle anlattı: “Çocuklarımla bütün anılarımız burada bitti. Çocuklarım derken kedi, köpeklerimden bahsediyorum. Onları kurtardığım için çok mutluyum. Şu anda koyternerde yaşıyoruz. Ardından köpeklerimiz güneşte kalmasın diye çadır talep ettik, onu gönderdiler.”
DAĞLAR BİZİM FABRİKAMIZDI
Yangında evi yanan bir diğer isim ise Hüseyin Aydın. Yangın sırasında Konya’da arılarının yanında olduğunu, yangını duyunca geldiğini söyleyen Aydın, köyün yüzde 98’inin arıcılıkla uğraştığını belirterek, “Bu dağlar bizim fabrikamızdı. Fabrikamız yandı” dedi.
ALEVLER 15 DAKİKADA GELDİ
- Muhammet Şahin ise yaklaşık 20 yıldır Osmaniye’de restoran işletiyordu. Ancak yangın hem restoranını hem de üst kattaki evini büyük ölçüde kullanılamaz hale getirdi. Şahin, “Yangın İçmeler’den buraya 15 dakikada geldi. Bu yazdan bir şey beklemiyoruz artık. İşlerimiz önemli değil ama doğamız çok kötü oldu” şeklinde konuştu. Aynı zamanda orman işçisi olan köy sakinlerinden Barış Aydın, son dakikaya kadar yangınla mücadele etmiş. Aydın, “Köyün her tarafında alevler yağmaya başladı. Tarlalar ve saman damları tutuşmaya başladı. O sırada kendi hayvanlarımızı çözdüm karşı komşumuzun ahırdaki hayvanlarını çözdüm. Köyün her tarafı birden yandı. Daha sonra evleri gezdim, gücümün yettiği yerleri söndürdüm. Komşumuzun birinin arı kovanları tutuşmuş onları söndürdüm” dedi.