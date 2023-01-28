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Hemşire katili hak ettiği cezayı aldı

Aile sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun için karar verildi. Mahkeme, Uygun'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Saliha Engin
Saliha Engin
04:00 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun'a müebbet.

Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun'a müebbet.

İstanbul Kartal Aile Sağlığı Merkezi’nde geçtiğimiz yıl ocak ayında 34 yaşındaki hemşire Ömür Erez’i öldüren Rahmi Uygun ve ona yardım ettikleri iddia edilen Yücel Özcan ve Musa Teymur’un yargılandığı davada karar çıktı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, Hemşire Ömür Erez’i silahla başından vurarak öldüren Rahmi Uygun hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve ona yardım ettikleri iddia edilen Yücel Özcan ve Musa Teymur’un hakkında ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıl hapis cezasına karar verdi.



#İstanbul
#Hemşire Ömür Erez
#Rahmi Uygun
1 saat önce
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Hemşire katili hak ettiği cezayı aldı
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