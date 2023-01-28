Hemşire katili hak ettiği cezayı aldı

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Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun'a müebbet.
İstanbul Kartal Aile Sağlığı Merkezi’nde geçtiğimiz yıl ocak ayında 34 yaşındaki hemşire Ömür Erez’i öldüren Rahmi Uygun ve ona yardım ettikleri iddia edilen Yücel Özcan ve Musa Teymur’un yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, Hemşire Ömür Erez’i silahla başından vurarak öldüren Rahmi Uygun hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve ona yardım ettikleri iddia edilen Yücel Özcan ve Musa Teymur’un hakkında ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıl hapis cezasına karar verdi.