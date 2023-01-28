Hemşire katili hak ettiği cezayı aldı

Ankara’da hakkında uzaklaştırma kararı olan M.K. isimli koca, Gülsüm K. isimli eşini, çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürmüştü. Komşuları eşi tarafından öldürülen Gülsüm K.’yı anlattı. Komşusu Satı Karaman, “Çok çok iyi bir insandı. Yani çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir insandı” dedi