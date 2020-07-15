Hepsi mahrem yapıda: Operasyon sonucunda 25 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin ‘bölge talebe mesulü’, ‘büyük bölge talebe mesulü’, ‘bölgeci’ ‘eğitim danışmanı’, ‘il sorumlusu’ olarak mahrem yapılanma içerisinde aktif faaliyette bulunan isimler olduğu ortaya çıkarıldı.
İKİNCİ OPERASYON BYLOCK’ÇULARA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında ise terör örgütünün kripto haberleşme programı olan ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa’da tespit edilen adreslerine dün sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı İ.T.A. ve polis N.T. ile özel bir yurdun müdürü N.Y. gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Yeni yapı çöktü
- Ekipler, örgütün Samsun’daki yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheli lerin yakalanması için 5’i işyeri 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 2 yabancı uyruklu öğrenci ve meslek ten ihraç edilen bir askerin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok miktarda dijital materyal, yasaklanmış yayın örgütsel içerikli olduğu değerlendiri len doküman ile yak laşık 36 bin lira, 3600 dolar ve 500 Euro’ya el konuldu.