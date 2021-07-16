​Hepsi Ömer Halis

15 Temmuz’un seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kabri ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlarla yurt dışından gelen gurbetçiler, 15 Temmuz’un yıl dönümünde Halisdemir’in Niğde Bor’daki mezarını ziyaret etti. Şehitlikte Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. O gece Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci general Semih Terzi’yi vuran Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, kahramanlığıyla hafızalara kazınmıştı. O tarihten sonra doğan erkek çocuklara en çok verilen isimlerden biri “Ömer Halis” oldu. İşte o çocuklar dün, adını aldıkları kahramanın kabri başındaydı.
BİR ÖLÜR BİN DOĞARIZ
- İstanbul’dan gelen Büşra Akdil, darbe girişiminden sonra doğan çocuklarına gururla “Ömer Halis” ismini verdiklerini söyledi. Çocuklarının gelecekte ismiyle gurur duyacağını vurgulayan Akdil, “Bir Ömer Halisdemir ölür, bin Ömer Halisdemir doğar” dedi. Rahmi Akdil ise oğullarına kabri başında şehidin kahramanlığını anlattıklarını dile getirdi. Konya’dan gelen Taner Güler de “Oğlum olursa adını Ömer Halis koyarım diye düşündüm. Öyle de yaptık. Oğlum olunca Ömer Halis ismini verdik. Çocuğum ismini aldığı kişinin kabrini görsün istedim. O yüzden buraya geldik” diye konuştu. Güler oğlunun büyüdüğünde asker olmasını arzuladığını da sözlerine ekledi.