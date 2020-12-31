Hesabını boşaltmaya çalışmış ​

Akademisyen Aylin Sözer’i öldürdükten sonra cesedini yakmaya çalışan katil zanlısı Kemal Ayyıldız’ın cinayeti nasıl işlediği ortaya çıktı. İfadeye göre, katil olay günü saat 08.00 sıralarında Sözer’in evine gitti. Burada uyuşturucu alan Ayyıldız’la Sözer arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle kavga çıktı.

BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Ayyıldız evdeki bir bıçakla Sözer’i boynundan bıçakladı. Bu esnada bir altta katta yaşayan Sözer’in kardeşi, ablasına ulaşamayınca polis çağırdı. Ayyıldız ise hırsızlık süsü vermek için evde bulunan ziynetleri aldı, evi dağıttı. Sözer’in bulunduğu yatağı ateşe verdi. Dumandan yararlanarak kaçmayı düşünen Ayyıldız, polise yakalanınca direnmeye çalıştı ancak etkisiz hale getirildi.

Aylin Sözer için dün çalıştığı üniversitede anma töreni düzenlendi. Törende öğrencileri ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Aylin Sözer’in okulda bulunan odası ise çiçek ve notlarla dolduruldu.

260 BİN TL’Yİ ÇALACAKTI

Polis ekipleri olayı soruştururken kan donduran bir detayı ortaya çıkardı. Ayyıldız cinayeti işledikten sonra Sözer’in cep telefonundan Sözer’in asistanına onun ağzından bir mesaj attı. Mesajda “Sana EFT yapacağım. Sen de bu EFT’yi nakite çevirip o parayı kuryeyle bana geri getireceksin” demesi üzerine asistanı durumdan şüphelenerek Sözer’in ablasına haber verdi. Ayyıldız, asistandan umduğu yanıtı alamayınca bu kez erkek kardeşinin hesabına 260 bin TL göndermek istedi. Meblağın yüksek olduğunu gören banka teyit etmek için Sözer’i aradı ve ama ulaşamayınca transfer gerçekleşmedi.