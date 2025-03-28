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Heykelden sonra örgüye merak sardılar: ODTÜ'lü öğrencilerin ördüğü TOMA CHP'li isme hediye edildi

Heykelden sonra örgüye merak sardılar: ODTÜ'lü öğrencilerin ördüğü TOMA CHP'li isme hediye edildi

09:2728/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Öğrenciler ve Tanal, maketle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öğrenciler ve Tanal, maketle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

ODTÜ'lü öğrenciler, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a el emeğiyle ördükleri TOMA maketini hediye etti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokaklardaki eylemlere katılan ODTÜ'lü öğrenciler şaşırtmaya devam ediyor. Önceki günlerde kartondan yaptıkları TOMA'yı sokakta gezdiren öğrenciler bu kez de bir sürprizle ortaya çıktı. Polise karşı eylemlerde en ön sıralarda yerini alan CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a, ODTÜ'lülerin el emeğiyle ördükleri TOMA maketi hediye edildi. Öğrenciler ve Tanal, maketle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

ODTÜ'lü öğrenciler ve CHP'li Mahmut Tanal





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#toma

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