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Hiç önemli değil basın masın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi’deki kreş temel atma törenine katılım az olunca İlçe Başkanı Kemal Avseren’i “Sen kendi üyene burada Büyükşehir Belediyesi'nin temelini duyurmuyorsan, rezillik” diyerek azarladı. İmamoğlu, törende gazeteciler olduğu hatırlatılınca ise daha da sinirlenip, “Hiç önemli değil basın masın” karşılığını verdi.

04:00 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, CHP'li ilçe başkanını azarladı.

Ekrem İmamoğlu, CHP'li ilçe başkanını azarladı.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine sinirlerine hakim olamadı. Sultangazi’de 10 “Yuvamız İstanbul Kreşi”nin temel atma töreninde katılım az olunca sinirlenen İmamoğlu, CHP’li ilçe başkanını azarladı.

İmamoğlu, 5’i Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 10 “Yuvamız İstanbul Kreşi”nin temel atma törenine katıldı. Ümraniye Yukarı Dudullu, Sultangazi Cebeci, Esenler Atışalanı, Maltepe Atışokulu, Maltepe Fındıklı, Pendik Ertuğrul Gazi, Pendik Kurtköy, Sarıyer İstinye, Avcılar Tahtakale, Küçükçekmece Safra’da yapılacak kreşlerin temel atma töreni Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki şantiye alanında gerçekleşti.

İLÇE BAŞKANINI AZARLADI

Törende konuşan İmamoğlu, temeli atılan 10 kreşten yaklaşık bin 40 çocuğun yararlanacağını söyledi. Açtıkları kreşlerde, anne-baba eğitiminden psikolojik desteklere kadar farklı alanlarda hizmet verdiklerini aktaran İmamoğlu, “Temelini attığımız 10 yeni kreşimizin çocuklarımıza, annelere ve babalara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’e, “Sen kendi üyene burada Büyükşehir Belediyesi’nin temelini duyurmuyorsan, rezillik” diyerek serzenişte bulundu. Avseren, İmamoğlu’na “Başkanım…” yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, “Hiç önemli değil basın masın” diye konuştu.


CHP'li Barış Yarkadaş'tan 'Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekilmek istiyor' iddiası: 39 ilçede aday şeklinde bahaneler üretiyor
CHP'li Barış Yarkadaş'tan 'Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekilmek istiyor' iddiası: 39 ilçede aday şeklinde bahaneler üretiyor

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni dönemde İstanbul'a aday olmamak için bahaneler ürettiğini ve kavga çıkardığını söyledi. İmamoğlu'nun İstanbul'da değişimcilerin kazanması durumunda genel başkanlığa aday olacağını söyleyen Yarkadaş, "Özgür Özel'den bağımsız olarak adaylık kovalayacak." dedi. 'Seçimlerin CHP Genel Merkezi yüzünden kaybedildiğini' vurgulayan İmamoğlu'nun, delegelerin evine giderek oy istediğini söyleyen Yarkadaş, "İBB Başkanı, 39 ilçedeki adayı kendisinin belirlememesi durumunda aday olmayacağı restini çekiyor. 'Sonuna kadar çarpışacağım' diyor" ifadelerini kullandı.


#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
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