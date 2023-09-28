CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. Katıldığı törende yeterli kalabalık olmadığını gerekçe göstererek sinirlenen İmamoğlu, "Hak etmiyorsun sen bir kişiye bile duyurmamışsın bir kişiye bile. Kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" ifadeleri ile Avseren'i fırçaladı. İmamoğlu kulağına basının olduğu uyarısının yapılmasına ise "Hiç önemli değil basın masın" diyerek tepki gösterdi.