Ekrem İmamoğlu, CHP'li ilçe başkanını azarladı.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine sinirlerine hakim olamadı. Sultangazi’de 10 “Yuvamız İstanbul Kreşi”nin temel atma töreninde katılım az olunca sinirlenen İmamoğlu, CHP’li ilçe başkanını azarladı.
İmamoğlu, 5’i Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 10 “Yuvamız İstanbul Kreşi”nin temel atma törenine katıldı. Ümraniye Yukarı Dudullu, Sultangazi Cebeci, Esenler Atışalanı, Maltepe Atışokulu, Maltepe Fındıklı, Pendik Ertuğrul Gazi, Pendik Kurtköy, Sarıyer İstinye, Avcılar Tahtakale, Küçükçekmece Safra’da yapılacak kreşlerin temel atma töreni Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki şantiye alanında gerçekleşti.
İLÇE BAŞKANINI AZARLADI
Törende konuşan İmamoğlu, temeli atılan 10 kreşten yaklaşık bin 40 çocuğun yararlanacağını söyledi. Açtıkları kreşlerde, anne-baba eğitiminden psikolojik desteklere kadar farklı alanlarda hizmet verdiklerini aktaran İmamoğlu, “Temelini attığımız 10 yeni kreşimizin çocuklarımıza, annelere ve babalara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’e, “Sen kendi üyene burada Büyükşehir Belediyesi’nin temelini duyurmuyorsan, rezillik” diyerek serzenişte bulundu. Avseren, İmamoğlu’na “Başkanım…” yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, “Hiç önemli değil basın masın” diye konuştu.