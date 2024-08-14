Hizmet sevdalısı herkese kapımız açık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) ana gündem partinin 23. yıl dönümüydü. Bugün gerçekleştirilecek 23. yıl kutlama programında ilçe ve belde olmak üzere en az 15 belediye başkanı ile 2 milletvekilinin AK Parti’ye geçeceği belirtilirken, Erdoğan’ın, partiye geçmek isteyen diğer siyasilere de kapıyı araladığı kaydedildi.

KUCAKLAYARAK BUGÜNLERE GELDİK

Önümüzdeki günlerde bu sayının artacağı konuşulurken, Erdoğan’ın, “Dışlayarak, dışarıda tutarak değil biz kucaklayarak bugünlere geldik. Ülkeye ve millete hizmet sevdası olan herkese kapımızı açık tuttuk. Harekete güç katacak herkesle ortak değerler etrafında buluşma irademiz dün olduğu gibi bugün de bakidir” dediği öğrenildi.

YENİ TEMSİLCİLİKLER AÇILACAK

Toplantıda yeni anayasa ile ilgili çalıştay yapılması kararı alındı. Eylül ya da ekim ayında Ankara’da çalıştay düzenlenerek AK Parti’nin yeni anayasadan beklentisi, neler konuşulması gerektiği, çalışmanın usulü gibi sorulara cevap aranacak. AK Parti yurt dışı temsilcilikleri ile ilgili de bir dizi kararlar da toplantıda aldı. Bazı yurt dışı temsilcilikleri değiştirilirken, Avrupa’da Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde yeni temsilcilikler açma, halihazırda sayısı 5 olan yurt dışı temsilcilik sayısının 8'e çıkarılması kararlaştırıldı.

Meredov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Fidan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Meredov’a, Türkmenistan Savunma Bakanı Begenç Gündogdıyev de eşlik ediyor. Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ikili siyasi ilişkiler ve iş birliği alanları ele alınacak. Enerji, ticaret ve ulaştırma konularının ele alınacağı görüşmelerde, ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımlar tartışılacak.











