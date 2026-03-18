HSK’dan kritik atamalar: Mahkemelerde ve Başsavcılıklarda görev değişiklikleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 18 Mart 2026 tarihli 456 sayılı adli yargı kararnamesiyle İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Amasya’daki mahkemelerde önemli görev değişikliklerini hayata geçirdi. Kararnameyle başkanlık ve başsavcılık görevlerinde çok sayıda kritik atama yapıldı.
Buna göre, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Pınar Şafak Bakırköy Hakimliği görevine atanırken, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadullah Güler İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevini üstlendi. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Bilen, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanırken, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökberk Sunal ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine getirildi.
İstanbul Hakimi Semra Tekin Doğan, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığına atanırken, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İdris Arda Aygün, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atanırken, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlendi.
Amasya Hakimi Çağlayan Çakmak Kocaman Antalya Hakimliği görevine atanırken, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı da Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.
Kararname, adli yargı sisteminde görev değişimlerinin düzenlenmesi ve kritik atamaların yapılması açısından önem taşıyor.