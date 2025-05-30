HSK’ya dört yeni üye

Turan Kuloğlu, Serdar Ateş, Sait Özdemir, Bülent Küfüdür.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) 4 yeni üye atandı.
TBMM’de seçilmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla gerçekleştirilen atamalarla Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür HSK üyeliğine getirildi.
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Trabzon Araklı doğumlu olan Turan Kuloğlu
, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Hâkimlik görevlerinin ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, HSK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 2022’den bu yana Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
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Malatya doğumlu, Elazığ kökenli Serdar Ateş
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Pendik ve Kocaeli belediyelerinde avukatlık yaptıktan sonra Tarsus Cumhuriyet Savcılığı ve Yargıtay tetkik hâkimliği görevlerinde bulundu. Son olarak Gaziantep BAM üyeliği ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.
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Yargı teşkilatında çeşitli kademelerde görev yapan
Sait Özdemir
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Bartın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Bakırköy Adalet Komisyonu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu. 2024’te İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı olarak görevlendirilmişti.
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Bitlis doğumlu Bülent Küfüdür
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Gazi Üniversitesi mezunu. Ankara ve Diyarbakır’da vergi ve idare mahkemelerinde görev yaptıktan sonra Danıştay tetkik hâkimliği, Ankara BAM üyeliği ve daire başkanlığı gibi görevlerde bulundu. 2022’den bu yana Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.
İlk tebrik Tunç’tan
İlk tebrik Tunç’tan
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni üyelere görevlerinde başarılar dileyerek, “Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.
NATO Daimi Temsilciliği’ne Öztürk atandı
NATO Daimi Temsilciliği’ne Öztürk atandı
- Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamaya ilişkin karara göre, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk, Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi olarak atandı.
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