HSK’ya dört yeni üye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni üyelere görevlerinde başarılar dileyerek, “Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.