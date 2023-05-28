HÜDA-PAR seçmeninden Kılıçdaroğlu’na mesaj var: Demirtaş’ı çıkarmana izin vermeyeceğiz Bay Bay Kemal

HÜDA-PAR seçmeni sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.
Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. kez sandık başına gitti. Sandık başına giden seçmenler oy pusulalarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Sandıktan Kılıçdaroğlu’na mesaj var
HÜDA-PAR seçmenleri de sandıktan fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı. Seçmenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘evet’ mührü basarak pusula üzerine notlar bıraktı. O notlarda Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderilen mesajlar dikkat çekti.
“Demirtaş’ı çıkarmana izin vermeyeceğiz Bay Bay Kemal”
HÜDA-PAR seçmeni, “Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” diyen Kılıçdaroğlu’na, “Demirtaş’ı çıkarmana izin vermeyeceğiz Bay Bay Kemal” diyerek cevap verdi.
"Yasin Börü'nün dava arkadaşları"
“Yasin Börü’nün dava arkadaşları, HÜDA-PAR seninle reis” ve “Dedelerimizin katilleri bizim dostumuz olamaz, dedelerimizin yolunda giden HÜDA-PAR ne derse o” gibi notlar da HÜDA-PAR seçmeninin dikkat çeken diğer notları oldu.