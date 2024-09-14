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Hudut Kartalları geçit vermiyor: 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.

Pınar Görgü
14:47 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:55 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Uzunköprü Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslar İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi"
ifadeleri kullanıldı.


#MSB
#PKK
#Hudut Birlikleri
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