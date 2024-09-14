Hudut Kartalları geçit vermiyor: 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü DEAŞ’a karşı ortak bir operasyona imza attı. Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov İstanbul’da yakalandı.