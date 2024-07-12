Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, bir kritik eşiği daha geçti. Gelişim aşaması son sürat ilerleyen uçak, 79'uncu sortisini başarıyla tamamladı. 30 bin feet irtifaya çıkan HÜRJET, 0.9 mach hıza ulaştı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından “HÜRJET son sürat ilerliyor. Havacılığımıza güç katmaya devam edeceğiz” mesajıyla duyurdu.
HÜRJET.
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28 dakika önce