HÜRJET son sürat

Yerli ve milli imkanlarla, TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, HÜRJET'in 30 bin irtifada 0.9 mach hıza ulaştığını açıkladı. Demiroğlu, görüntüleri de paylaştı.