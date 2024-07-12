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HÜRJET son sürat

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, bir kritik eşiği daha geçti. 79'uncu sortisini başarıyla tamamlayan HÜRJET, 30 bin feet irtifaya çıktı, 0.9 mach hıza ulaştı.

04:00 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 02:50 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
HÜRJET.
HÜRJET.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, bir kritik eşiği daha geçti. Gelişim aşaması son sürat ilerleyen uçak, 79'uncu sortisini başarıyla tamamladı. 30 bin feet irtifaya çıkan HÜRJET, 0.9 mach hıza ulaştı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından “HÜRJET son sürat ilerliyor. Havacılığımıza güç katmaya devam edeceğiz” mesajıyla duyurdu.



#HÜRJET
#Savunma Sanayi
#Teknoloji
28 dakika önce
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