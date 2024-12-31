Hürkuş-2 ilk kez kanatlandı

Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine girecek HÜRKUŞ, uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Konuya dair Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) açıklamasına göre, şirketin 2024 yılını yeni bir başarıyla noktaladığı bildirildi. Türk Hava Kuvvetlerinin pilot eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve savunma sanayisinin kabiliyetlerini daha ileriye taşımak amacıyla tasarlanan yeni HÜRKUŞ’a yönelik çalışmalar 3 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Proje kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederek yer tecrübeleri gerçekleştirildi. Tüm tecrübelerin başarıyla tamamlanması sonrasında HÜRKUŞ Akıncı üssünden havalanıp gökyüzü ile buluştu. 20 dakikalık uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaşıldı. Uçakta 23 Ekim’de TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici’nin kızının çizdiği resme de yer verildi. "İyi ki varsın TUSAŞ" yazılı resimde HÜRKUŞ’un çizimi yer aldı.