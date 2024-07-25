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Huzur ve istikrar Türkiye'yle sürer

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesi'nde, “Kıbrıs Türklüğünün Damgası: Kıbrıs Barış Harekatı” etkinliği düzenlendi.

Rabia Şenol
04:00 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:07 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a fahri doktora ünvanı verildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a fahri doktora ünvanı verildi.

Etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Topkapı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve Türk Kadın Akademisyen Birliği KKTC Temsilcisi Süheyla Üçışık Erbilen katıldı. Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora da takdim edildi. Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar’ın adadaki barış, huzur ve istikrarın devamı için Türkiye’nin garantörlüğünün ve askerin varlığının şart olduğuna dikkat çekti.

ARKAMIZDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAR

Türkiye’nin garantör ülke ve Doğu Akdeniz’de en büyük devlet olarak Kıbrıs meselesinde bir taraf olduğunu kaydeden Tatar, kendilerinin Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini olduğu kadar Türkiye’nin de hak ve hukukunu koruduğunu belirtti. “Zor bir mücadele içerisindeyiz.” diyen Tatar, bu yolu beraber yürümenin bahtiyarlığı içerisinde olduğunu söyledi.



#KKTC
#Ersin Tatar
#Politika
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