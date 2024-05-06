İBB asli kusurlu: Eda Nur'un ölümünde bir tutuklama

İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşen Eda Nur Gezer’in (5) ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı. Küçükçekmece Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç AŞ'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüpheliden makine teknikeri Furkan K.'nın tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili kepçe operatörü ve tesisat ustası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan soruşturma çerçevesinde atanan bilirkişilerin hazırladıkları rapora Yeni Şafak ulaştı. Şüpheli olarak adı geçenlerin durumunun tek tek incelendiği raporda çarpıcı detaylar yer aldı. Rapora göre, İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman 1 derecede ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Yetkilisi Ali Sukas’ın asli derecede kusurlu olduğu vurgulandı. Raporda, su sızıntısı için çalışma talimatı veren, Makine Teknikeri Furkan Keleş'in asli kusurlu olduğu ifade edildi. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin İş Makinesi Operatörü Sezai Ayhan'ın 1’inci derece tali kusurlu, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.' nin Tesisatçı Fayık Cansu’nun 1. derece tali kusurlu olduğu raporda yer aldı. Menekşe Parkı’na piknik için giden ailenin de özensiz davranıp çocuğa sahip çıkmadığı gerekçesiyle ikinci derece kusurlu olduğu ifade edildi.