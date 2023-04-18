İBB Beylikdüzü depolarında deprem bölgesi için toplanan ancak gönderilmeyen jeneratör ve ısıtıcılar görüntülendi

İBB'ye ait olan depoda, afet bölgesine gönderilmek üzere toplanan ancak gönderilmeyen jeneratör ve ısıtıcılar görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremler 11 ilde büyük hasara yol açtı. Türkiye, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olurken afet bölgesine hükümet kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da desteğiyle TIR'larca yardım ulaştırıldı.
İBB deprem bölgesi için toplanan yardımları depoda bekletiyor
Afet bölgesine yalnızca 97 adet konteyner ev yaptırdığı ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle büyük tepki çekmişti. İBB'nin şimdi ise Beylikdüzü deposunda depremzedeler için toplanan yardımları beklettiği ortaya çıktı. İBB'ye ait olan depoda afet bölgesine gönderilmek üzere toplanan gönderilmeyen jeneratör ve ısıtıcılar görüntülendi.