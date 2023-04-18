İBB Beylikdüzü depolarında deprem bölgesi için toplanan ancak gönderilmeyen jeneratör ve ısıtıcılar görüntülendi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından tek yürek oldu. 7'den 70'e herkes, depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak için seferber oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı için canını ortaya koyanlar, 10 ilde etkili olan depremin ardından ise mal varlığını ortaya koydu. Bazı vatandaşlar, afetzedeleri evlerinde misafir ederken bazıları ise uygun ve boş durumdaki mülklerini paylaştı.