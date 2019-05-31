İBB duyurdu: LGS'ye gireceklere yarın ücretsiz

İstanbul için yeni projelerin Aileler için yapılacaklar bölümünde doğalgaz indirimi ve aile desteği var. Yıldırım'ın vaatleri arasında İGDAŞ, İSKİ ve İSPARK'la ilgili de yeni düzenlemeler yer alıyor, ev kadınları ve engelliler için de projeler düşünüldü. Projelerde öğretmenler de unutulmadı.