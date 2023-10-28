İBB yardımı usulsüz dağıtacak

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İBB, ‘Sosyal dayanışma’ başlığıyla bastırdığı 600 bin adet 2 bin liralık kuponu, 11 Ekim itibarıyla, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin yanı sıra DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nden bildirilen isimlere dağıtmaya başladı.
VATANDAŞA YOK
Kuponlar için vatandaşların herhangi bir başvuru yapamadığı öğrenildi. CHP’li İmamoğlu’nun partilerden bildirilen isimlere maliyeti 1,2 milyar TL’yi aşan nakit para dağıtımının, yaklaşan yerel seçimde yeniden İstanbul İttifakı’nı
kurma amacı taşıdığı tahmin ediliyor.