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İBB yardımı usulsüz dağıtacak

İl ve ilçe kongrelerinde oy karşılığında delegelere para ve iş verdiği iddiasıyla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan yerel seçimler için de İBB kaynaklarını kullanmaya başladı.

Yusuf Özdemir
04:00 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:40 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İBB, ‘Sosyal dayanışma’ başlığıyla bastırdığı 600 bin adet 2 bin liralık kuponu, 11 Ekim itibarıyla, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin yanı sıra DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nden bildirilen isimlere dağıtmaya başladı.

VATANDAŞA YOK

Kuponlar için vatandaşların herhangi bir başvuru yapamadığı öğrenildi. CHP’li İmamoğlu’nun partilerden bildirilen isimlere maliyeti 1,2 milyar TL’yi aşan nakit para dağıtımının, yaklaşan yerel seçimde yeniden İstanbul İttifakı’nı

kurma amacı taşıdığı tahmin ediliyor.




#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul
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