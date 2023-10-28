İBB yardımı usulsüz dağıtacak

İBB, ‘Sosyal dayanışma’ başlığıyla bastırdığı 600 bin adet 2 bin liralık kuponu, 11 Ekim itibarıyla, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin yanı sıra DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nden bildirilen isimlere dağıtmaya başladı.