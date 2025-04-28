İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında 'Atina' detayı: Parayı sınıra kadar belediyenin cenaze aracıyla taşıdılar

Mecidiyeköy-Gayrettepe arasında bulunan reklam alanlarının ilgililere ecrimisil alınarak kullandırıldığı ve İstanbul'un birçok yerinde aynı uygulamanın yapıldığını kaydeden müşteki, "İBB şirketleri olan Kültür AŞ ve Medya AŞ ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere yasa dışı talimatlar ile keyfi uygulamalar yapıldığı, ilgili yönetmeliğe göre izin alınması mümkün olmayan inşaat ve binalardaki reklam panolarına İBB Başkanının talimatı ile danışman Murat Ongun ile Ertan Yıldız, Kültür AŞ eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın gayrimeşru talimatlarıyla, yasa dışı reklam uygulamalarına izin verildiği gibi cezai müeyyide uygulanmadığı, Serdal Taşkın, Salih Subaşı ile BVA, SEV Medya, 3. MECRA, KENTVİZYON, Vizyonkent, Panoffect.... gibi şirketlerin sahipleri ve yöneticilerinin işbirliği içinde olduğu, gayri resmi izinler, yasa dışı protokoller, gerçek olmayan reklam işlerine usulsüz paralar ödendiği, ecrimisiller tahsil edildiği, Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin usulsüzlüklere kılıf yapıldığı, bu suretle 260 milyon 755 bin 555 lira ve KDV kamu zararına sebep olunduğu ve şirket sahiplerine haksız kazanç sağlandığı" iddiasında bulundu.