İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında 'Atina' detayı: Parayı sınıra kadar belediyenin cenaze aracıyla taşıdılar

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu, İstanbul İmar İnşaat AŞ Eski Genel Müdürü Onur Soytürk ile Kültür AŞ çalışanı Metin Bal'ın emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. Gizli tanığın, '10 milyon dolara yakın rüşvet, Atina şubesine kayınpederi adına yatırılan para ve paraların sınıra kadar cenaze aracıyla taşındığı' iddiaları sorulan Soytürk, "İddialar tamamen asılsızdır. Atina'da bulunmadım. Böyle bir para transferine şahit olmadım" yanıtını verdi. Çakılcıoğlu ise denetimsiz ihalelere imza atıp atmadığına ilişkin "Bana bağlı olan birimlerin çokluğu, iş yoğunluğu nedeniyle her daireye gelen her bir işlemle ilgili ayrı ayrı takip etmem ve bilgi sahibi olmam mümkün değildir. Ben üst düzey amir olarak, müdür ve daire başkanları tarafından onaylanmış olan evrakları görür ve hızlı bir şekilde onaylarım" savunmasını yaptı.
Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerden Çakılcıoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine verdiği 27 sayfalık ifadesinde aylık gelirinin 175 bin lira olduğunu söyledi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten Çakılcıoğlu, özgeçmişinin sorulması üzerine, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu, 2019'da İBB'de 11 ay boyunca Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştığını, şu anda ise İBB'de organize sanayi bölgeleri ve esnaf odalarıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.
İBB tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığına, süreçlerinde yer alıp almadığına ilişkin soruya Çakılcıoğlu, "İBB'ye ait gerçekleştirilen hiçbir ihaleye katılmadım." yanıtını verdi.
260 milyon 755 bin 555 liralık kamu zararı soruldu
Çakılcıoğlu'na, şikayet dilekçesi, üçüncü bir şirkete para aktarılması, reklam alanlarının izinsiz kullanımına göz yumulması ile mülkiye müfettişleri, emniyet ve bilirkişi heyetlerince yapılan tespitler soruldu.
Buna göre müşteki Sedat K., şikayet dilekçesinde, bir reklam şirketinin Ekim 2019 öncesinde izin verilen Beşiktaş'taki reklam alanının, İBB tarafından "İstanbul Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği" gerekçe gösterilerek kullandırılmadığını, şirkete ait reklam panolarının zabıta tarafından sökülerek kaldırıldığını, söz konusu uygulamanın başka şirketlere yapılmadığını belirtti.
İBB zabıtası tarafından Kadıköy'de reklam ilanının kaldırılmak yerine üzerinin örtülerek "Herhangi bir uygulamaya rastlanılmadığı" yönünde gerçeğe aykırı belge düzenlendiğini anlatan müşteki, daha sonra örtünün kaldırılarak mevzuata aykırı izinsiz reklam unsurlarının yerinde kalmasına göz yumulduğunu anlattı.
Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı biriminin görev süresince kendine bağlı olmadığını belirten Çakılcıoğlu, şunları kaydetti:
Çakılcıoğlu, yasa dışı para tahsili akabinde üçüncü bir şirkete para aktarımı, reklam ünitelerinin izinsiz kullanımına göz yumulması suçlamalarını reddetti.
Vaniköy'deki "kaçak villa" olayında rüşvet aldığı iddialarını reddetti
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul İmar İnşaat AŞ Eski Genel Müdürü ve CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk'e de emniyetteki ifadesinde, dosyadaki şikayetçi ve tanık beyanları ile yaptığı telefon görüşmeleri soruldu.
Buna göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanık T.E. şunları kaydetti:
Soytürk, yaptığı telefon görüşmelerindeki isimlerin arkadaşları olduğunu, bir kısmının da İBB çalışanı olmaktan dolayı tanıdığını belirterek, görüşmelerinin iş konularıyla alakalı olduğunu söyledi.
"Üzerime kayıtlı olmayan taşınmazı kullandığım iddiası doğru değil"
Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kültür AŞ çalışanı Metin Bal da yasa dışı reklam tahsisleriyle kamuya yaklaşık 260 milyon liradan fazla zarar verildiği iddialarına ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını savundu.
Bal, Kültür AŞ'deki görev tanımının sadece organizasyon ve planlama faaliyetleriyle sınırlı olduğunu belirterek, "İhale hazırlığı, yaklaşık maliyet hesaplaması, teknik şartname düzenlenmesi gibi süreçlerde görev almadım. İhale karar mekanizmalarında yetkim ve görevim yoktur." beyanında bulundu.
Metin Bal, HTS kayıtlarında adının geçtiği birçok kişiyle iş gereği organizasyon planlaması amacıyla irtibat kurduğunu belirterek, soruşturma kapsamında gizli tanık beyanlarında isminin geçmesine ilişkin, "Bahsedilen toplantılara katılmadım, bahsedilen kişilerle ihale süreçlerine dair bir planlama yapmadım. Gizli tanıkların iddialarını kabul etmiyorum." beyanında bulundu.
Soruşturma dosyasındaki bazı doğrudan temin usulüyle yapılan alımlara ilişkin bilgi aktarılan Bal, çalıştığı birimde sadece organizasyonel işlerin planlamasının olduğunu, yaklaşık maliyet hesaplaması ve davetli firmaların belirlenmesi gibi süreçlerde bulunmadığını iddia etti.
Şüpheli Bal, Kültür AŞ ve Medya AŞ üzerinden yapılan bazı doğrudan alımlarda firmalar arasında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, "Bu iddialarla hiçbir bağlantım bulunmamaktadır. Tüm işlerimde görev tanımım dışına çıkmadım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Çalıştığım süreç boyunca görev tanımım belli bir çerçevedeydi. Herhangi bir yolsuzluk faaliyetine bilerek ya da bilmeyerek dahil olmadım. İddialarla alakam yoktur." ifadelerini kullandı.