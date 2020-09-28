İBB'den tepki çeken proje: Bölgede oturanlar çalışma yapılan kaldırımın başında nöbet tutmaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri bölgede yaşanan park sorununu azaltmak amacıyla Hisar Caddesi 2,4,6 ve 8 numaralarda bulunan evlerin önündeki kaldırıma özel bir cep park alanı için çalışmalara başladı. Ancak mahalle sakinleri, evlerinin önündeki kaldırımın park yeri olmasını istemediklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

DHA

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"İnsanların rahat geçişini engelliyorlar"

Mahalle sakinlerinden Ömer Faruk Mersinoğlu, yürüyüş yollarının yok edildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Çalışmanın başında nöbet tuttuklarını belirten Mersinoğlu, şunları söyledi:

"Burası bir yaya yoluydu. Gördüğünüz gibi kazıldı ve yaya yolundaki kaldırım daraltılarak insanların rahat geçişi engellendi. Kaldırımlarımızın kesilip daraltılması ve daraltıldıktan sonra yürüyüş alanlarımızın neredeyse yok olması bizim sorunumuz. Burası Rumeli Hisarı ana arteri olduğu için bu kadar dar bir kaldırımda bu insanların yürüme imkânı kısıtlanıyor. Ve biz önümüzde bu şekilde bir cep oluşturulmasını istemiyoruz. 16 tane arabanın yeri için bu işlem yapılıyor ve binlerce yürüyen insan hiç kale alınmıyor. Burada oturan insanların hiçbir fikri alınmadan bu şekildeki bir eylem devam ediyor. Ve bu sadece buraya özel olarak yapılıyor yani 2, 4, 6 ve 8 numaralar."

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DHA

"Mahkemeye başvurduk"

Mersinoğlu, "Benim ailem 100 yıldır burada yaşıyor. Bundan evvelki bütün partiler zamanında böyle bir eylem yapılmadı. Bütün her tarafa başvurduk. Belediye, UKOME, Trafik İşlerine, Rumeli Yakasının bu arterle ilgili olan bütün her yere başvurduk. Yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye de başvurduk zaten" diye konuştu.

DHA





"Bu yaptıkları çözüm değil"



Mahalle sakinlerinden Ahsen Çapa da şunları söyledi:

"Bu kaldırımları yaptılar. 'Çok güzel' dedik 'Allah razı olsun' dedik teşekkür ettik. Dışarıdan gelen yeni kiracılar dediler ki 'Biz arabamızı nereye koyacağız, ne yapacağız ne edeceğiz' dediler. Trafik arabaları gelip her dakika ceza yazdı. Doğrudur. Fakat çözüm bu değil. Bunu yaptığın zaman bütün restoranlar arabasını buraya çekecek, mahalle sakinleri yine çekemeyecek. Biz gayet yer buluyoruz. Daha olmadı yukarı mahalleye çıkarıyoruz arabamızı. Onlar istiyorlar ki hemen ayağımızda olsun. Yok böyle bir şey. Neden böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Buraya İSPARK yapalım da para alalım, diye. Çünkü öbür türlü olursa para alamayacak. İnsanlar buraya ailece geliyor 3 çocukla mesela. Şu darlığa bakın" dedi.

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Belediye Başkanı'ndan açıklama

Konuya ilişkin telefonda bilgi alınan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Özellikle hafta sonu Sarıyer'in nüfusu 1,5 milyonu aşıyor. Büyükşehir Ulaştırma Koordinasyon bu şekilde karar alıyor. Biz mahalle sakinlerinin şikayetlerini bildirdik. İBB ile yaptığımız görüşmelerde mahalle sakinleri yapılacak olan yeri belediyeden kiralarlarsa, kendi araçları için kullanabilecekleri söylendi" dedi.