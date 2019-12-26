İBB'nin ultra lüks zabıta aracı sosyal medyayı salladı

Belediyede araç israfı olduğu gerekçesiyle, tamamına yakınını hizmet araçları, minibüs, kamyon-kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı’ya çektiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sonrasında bu söylemiyle ters düşen birçok olayla gündeme gelmişti.
Lüks araç İBB'ye ait
Sosyal medyaya düşen yeni bir fotoğraf ise akıllara tekrar İmamoğlu'nun 'tasarruf' söylemini getirdi. Söz konusu paylaşımda, oldukça lüks bir aracın İBB hizmet aracı olduğu görülüyor.
Aracı kimin kullandığı merak konusu
Yüksek model bir Mercedes olduğu görülen zabıta aracını hangi yöneticinin kullandığı merak konusu oldu.