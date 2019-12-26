Gündem İBBnin ultra lüks zabıta aracı sosyal medyayı salladı
İSTANBUL

İBB'nin ultra lüks zabıta aracı sosyal medyayı salladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra 'israf' yapıldığını gerekçe göstererek, tamamına yakınını hizmet araçları, minibüs, kamyon-kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı’ya çektirmişti. Bu icraatına ters düşen pekçok karar alan İmamoğlu, sosyal medyaya düşen son fotoğrafla eleştirilerin hedefi oldu. O fotoğraftaki ultra lüks bir aracın İBB Zabıta Ekiplerine tahsis edildiği görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ultra lüks araç İBB Zabıta Ekiplerine tahsis edilmiş.
Ultra lüks araç İBB Zabıta Ekiplerine tahsis edilmiş.

Belediyede araç israfı olduğu gerekçesiyle, tamamına yakınını hizmet araçları, minibüs, kamyon-kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı’ya çektiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sonrasında bu söylemiyle ters düşen birçok olayla gündeme gelmişti.

İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı
GÜNDEM
İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı

Lüks araç İBB'ye ait

Sosyal medyaya düşen yeni bir fotoğraf ise akıllara tekrar İmamoğlu'nun 'tasarruf' söylemini getirdi. Söz konusu paylaşımda, oldukça lüks bir aracın İBB hizmet aracı olduğu görülüyor.

Aracın İBB'ye ait olduğu görülüyor.

‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi
GÜNDEM
‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi

Aracı kimin kullandığı merak konusu

Yüksek model bir Mercedes olduğu görülen zabıta aracını hangi yöneticinin kullandığı merak konusu oldu.

CHP zirvesinde lüks araç kuyruğu
OYNAT 01:58
CHP zirvesinde lüks araç kuyruğu
CHP Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nin düzenlendiği Maslak Hilton Otel önünde lüks makam araçları kuyruk oluşturdu. Fiyatları 1 milyon 660 bin TL ile 430 bin TL arasında değişen araçlar objektiflere yansıdı.


İBBnin ultra lüks zabıta aracı

İBB'nin ultra lüks zabıta aracı

İmamoğlu'nun 'tasarruf' söylemini çöpe atan görüntü.
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