İBB'nin ultra lüks zabıta aracı sosyal medyayı salladı

Belediyede araç israfı olduğu gerekçesiyle, tamamına yakınını hizmet araçları, minibüs, kamyon-kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı’ya çektiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sonrasında bu söylemiyle ters düşen birçok olayla gündeme gelmişti.

GÜNDEM İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı

Lüks araç İBB'ye ait

Sosyal medyaya düşen yeni bir fotoğraf ise akıllara tekrar İmamoğlu'nun 'tasarruf' söylemini getirdi. Söz konusu paylaşımda, oldukça lüks bir aracın İBB hizmet aracı olduğu görülüyor.

Aracın İBB'ye ait olduğu görülüyor.

GÜNDEM ‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi

Aracı kimin kullandığı merak konusu

Yüksek model bir Mercedes olduğu görülen zabıta aracını hangi yöneticinin kullandığı merak konusu oldu.

OYNAT 01:58 CHP zirvesinde lüks araç kuyruğu CHP Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nin düzenlendiği Maslak Hilton Otel önünde lüks makam araçları kuyruk oluşturdu. Fiyatları 1 milyon 660 bin TL ile 430 bin TL arasında değişen araçlar objektiflere yansıdı. BiP'te paylaş

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