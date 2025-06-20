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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Mustafa Keleş ile Murat Keleş'e tutuklama talebi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Mustafa Keleş ile Murat Keleş'e tutuklama talebi

18:5920/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
AA
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İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu ile yeğeni iki ayrı suçtan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu ile yeğeni iki ayrı suçtan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk' soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mustafa Keleş ile Murat Keleş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Keleş'lere iki ayrı suçtan tutuklama talebi

Bu kapsamda dün gözaltına alınan ve tutuklulardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, savcılık işlemleri sonrasında "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İki şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.



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