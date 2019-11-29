İçişler Bakanı Soylu, AFAD Değerlendirme Toplantısı'na katıldı İçişler Bakanı Soylu, AFAD Değerlendirme Toplantısı'na katıldı İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ilgili kurumların yöneticileri iştirak etti. Toplantı, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Haber Merkezi 29 Kasım 2019, 15:28 Son Güncelleme: 29 Kasım 2019, 15:44 AA