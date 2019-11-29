İçişler Bakanı Soylu, AFAD Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da AFAD Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
- Toplantıda İstanbul'un afete hazırlığı kapsamında 6 ana çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarla sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldığı öğrenildi.
AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz'ın sunumunun ardından çözüm ortaklarının oluşturduğu Haberleşme Çalışma Grubu, Enerji Çalışma Grubu, Sağlık Çalışma Grubu, Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu, Ulaşım Altyapı Çalışma Grubu ile Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Çalışma Grubu temsilcileri desunum yapacak.