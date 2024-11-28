İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Kayyumu Ankara'nın atamasına karşılar Kandil'in değil

"Kayyum eleştirilerine bakın, bir zamanlar 17 Aralık'ta yanlış yerde duranlar, MİT krizinde yanlış yerde duranlar, 15 Temmuz'a 'tiyatro' deyip ardından KHK'lerimize 'sivil darbe' diyenler, bugün de kayyumla ilgili terör örgütünün söylemlerinin benzerini söylüyorlar. Bu çok tehlikeli, çok yanlış. Bize 'neden kayyum atadınız, atayamazsınız, yapmayın' diye bağıran, yanlış yerde duran insanlar bir kez olsun kayyuma konu olan belediyelere, partilere 'neden bu adamı belediye başkanı yaptınız' demediler. 'Neden 3 defa kayyum atanan adamı 4. defa başkan yaptınız' demediler. O partilere, yetkililere 'hakkında 6 yıl, 3 yıl veya 5 yıl iddia olanlar, soruşturma olanlar neden aday yapıldı' diye sormadılar. Bu konu hepimizin gözü önünde oluyor."