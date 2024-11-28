İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Kayyumu Ankara'nın atamasına karşılar Kandil'in değil

Konuşmasında 15 Temmuz gecesinin tüm dünyaya örnek bir direniş olduğunu vurgulayan Turan, o gece şehit ve gazilerin Türkiye’ye yeniden bir umut ışığı sunduğunu söyledi.
Bakanlık olarak birçok alanda olduğu gibi terörle mücadeleye yönelik çalışmaların da titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Turan, teknik altyapıda, İHA ve SİHA'lar gibi mühimmatlarla büyük mesafeler alındığını ve terörün ülke gündeminden tamamen çıkması için adımlar atmak istediklerini belirtti.
Son dönemdeki kayyum atamalarına yönelik eleştirilere de değinen Turan, şöyle konuştu:
Turan, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iznine yönelik tartışmalara ilişkin de YSK'nin mahkeme sonucuna, kesinleşmiş karara baktığını söyledi.
Dünyada kayyum örneğinin sadece Türkiye'de olmadığına dikkati çeken Turan, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi çok sayıda ülkede bu tedbirin uygulandığını vurguladı.