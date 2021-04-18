İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik'te gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından Bingöl-Genç kara yolunda yapımı büyük ölçüde tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi ile AFAD hizmet binalarının inşasında çalışanları ziyaret etti.

Binalarda incelemelerde bulunan Soylu, Vali Kadir Ekinci ve yetkililerden bilgi aldı.

İşçilerle bir süre sohbet eden Soylu, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Bakan Soylu'ya ziyaretinde, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar ve diğer yetkililer eşlik etti.

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