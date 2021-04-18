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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingölde incelemelerde bulundu
BİNGÖL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de yapımı süren 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingölde incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik'te güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik'te gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından Bingöl-Genç kara yolunda yapımı büyük ölçüde tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi ile AFAD hizmet binalarının inşasında çalışanları ziyaret etti.

Binalarda incelemelerde bulunan Soylu, Vali Kadir Ekinci ve yetkililerden bilgi aldı.

İşçilerle bir süre sohbet eden Soylu, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Bakan Soylu'ya ziyaretinde, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar ve diğer yetkililer eşlik etti.

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