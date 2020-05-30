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İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Provokatör yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi’nin haçının kırılması ile Hrant Dink Vakfına tehdit maili atılması olaylarının faillerin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk polisine güvenin."

Soylu'nun paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü de Hrant Dink Vakfı'nı tehdit maili atılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı'nın e posta adresine "Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız" şeklinde e-posta gönderildiğinin öğrenildiği belirtilerek, "Bahse konu e-posta adresinin Konya/Selçuklu'da ikamet eden H.A. tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şahıs gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.


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