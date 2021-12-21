İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Suç önleyici kurullar geliyor

İçişleri Bakanlığı, “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 19 il ve ilçede pilot uygulaması yapılan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının tüm Türkiye’de kurulması için harekete geçti.

Proje kapsamında bu kurullar, il ve ilçelerindeki tüm sorunları belirleyecek ve buna ilişkin eylem planı hazırlayacak. Sonrasında da bu eylem planı kapsamında sorunların öncelik sırasına göre çözülmesini sağlayacak. Böylelikle suç oluşmadan önce önleyici adımlar da atılmış olacak. Kurullarda, yerel yönetimden STK’lara, barolardan üniversitelere kadar her kurum ve kuruluştan temsilci yer alacak.

Ayrıca kurulların çalışmalarını desteklemek ve koordine etmek için çatı kuruluş görevi görecek bir Ulusal Suç Önleme Merkezi de kurulacak. Buna ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

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YEREL ÇÖZÜM KURULLARI

Pilot kurullar şu ana kadar, Türkiye’de görülebilen öncelikli sorunları belirledi. Bu sorunların başında ise ev içi şiddet, bağımlılık, trafik güvenliği, hırsızlık, suda boğulma, silah atma, başıboş sokak hayvanları, metruk binalar, telefon dolandırıcılığı geliyor. Daha sonra bu sorunlarla ilgili de çözüm modelleri oluşturdu. Bu sayede, çözüm modellerinin de oluşturulacak yeni kurullar eliyle tüm ilçe ve iller için emsal oluşturması sağlanacak.

Pilot kurullar şu ana kadar,nTürkiye’de görülebilen nöncelikli sorunları belirledi. Bu nsorunların başında ise ev içi şiddet, bağımlılık, metrukn binalar, telefon dolandırıcılığı ngeliyor.

DÜĞÜN MAGANDALARINA ÇÖZÜM

Halihazırda pilot kurulların bulunduğu ilçe belediyelerince uygulanan çözüm modellerinden dikkat çekenler şöyle: Evlenme aşamasındaki çiftlere eğitim, sokak düğünlerinin önüne geçilmesi için belediye yer tahsis etmesi, olta balıkçılığı yapanlar için belediyenin yer tahsis etmesi, silah atma sorunuyla ilgili vatandaşların olimpik bir branş olan atıcılık sporuna yönlendirilmesi.

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Ayrıca göçle gelen sorunlar ve sosyal uyum, kaçak alkol satışının önlenmesi, yalnız yaşayan yaşlıların güvenliği, hanutçuluk, kask kullanımı, avakado hırsızlığı gibi konularda da çözüm önerileri geliştirdi.

VATANDAŞ İÇİN VATANDAŞLA GÜVENLİK

Proje kapsamında geçtiğimiz cumartesi günü Trabzon’da kurulların bilgi ve tecrübelerini paylaştığı bir çalıştay gerçekleştirilirken, kurulların Türkiye Koordinatörlüğünü yapan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kilit Uzmanı Sevcan Kılıç Akıncı, şu bilgileri paylaştı. “Kurulların amacı, yerelde suç ve kabahatleri önlemeye yönelik yerel güvenlik sorunlarını belirlemek. Bu kapsamda, vatandaşların yaşadıkları yerdeki öncelikli güvenlik sorunlarının neler olduğu, hangi alanlarda daha fazla hizmet almak istediklerini belirlemeye yönelik saha araştırması yapılıyor ve bu verilerin analiz ediliyor.

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Yani vatandaş için vatandaşla beraber güvenlik hizmeti.”

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı 81 ilde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirdi